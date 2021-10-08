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Giriş Tarihi: 8.10.2021 10:49 Son Güncelleme: 8.10.2021 10:49

Eliz İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Eliz Ne Demek?

Eliz İsminin Anlamı Nedir, Kur’an’da Geçiyor mu? Eliz Ne Demek?

Türkiye’de kullanılan kız isimlerinden birisidir. Özellikle son dönemde çok dikkat çeken ve beğeni toplayan bu isim nadir duyulmaktadır. Modern bir isim olan Eliz ismi kulağa hoş gelen yapısıyla ve anlamının güzel oluşuyla dikkat çeker. Evladını kucağına almak için gün sayan anne ve babalar isim araştırmalarında Eliz isminin anlamı nedir sorusuna da cevap aramaktadır. Peki, Eliz isminin anlamı ne demek, ne anlama gelir? Eliz Kur’an’da geçiyor mu?

Farklı ve nadir duyulmuş isimler birçok anne ve baba adayı tarafından daha fazla ilgi görmektedir. Sıkça duyulan bir isim yerine daha özgün bir isim arayışında olanlar Eliz ismi üzerinde de düşünür. Eliz isminin anlamı ise bu noktada merak konusu olmaktadır. Eliz isminin anlamı nedir, ne demek gibi başlıklar ile araştırma yapan kişiler doğru yerdeler. Arapça ve Farsça kaynaklarda rastlanmış olan Eliz ismi ne anlama gelir ve Kur'an'da geçiyor mu?

ELİZ İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Özellikle son yıllarda daha popüler haline gelen Eliz ismi birçok kişinin beğenisini toplamaktadır. Ülkemizde kız çocuklarına verilen Eliz ismi, kulağa hoş gelen yapısı ile dikkat çeker. Bu adın birden fazla anlamı bulunmaktadır.

Eliz isminin anlamları şöyle;

  • Emir veren prenses
  • Hükümdarlık sahibi kadın
  • Emir
  • El izi
  • Sıçramak, tekme atmak


ELİZ İSMİ KUR'AN'DA GEÇİYOR MU?

Kur'an-ı Kerim'de yer alan ayetlerde Eliz sözcüğü geçmemiştir. Arapça ve Farsça kaynaklarda rastlanan Eliz, dört harften oluşup, kız çocukları için kullanılmaktadır.

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Eliz İsminin Anlamı Nedir, Kur'an'da Geçiyor mu? Eliz Ne Demek?
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