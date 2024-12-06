Elleri öpülesi Rabia anne! Ömrünü 4 engelli çocuğuna adadı

Gümüşhane'nin Tekke Beldesinde yaşayan 71 yaşındaki Rabia Soydaş, ilerleyen yaşına rağmen devlet desteğiyle büyüttüğü zihinsel engelli çocuklarının tüm bakımını evde tek başına yapıyor. Eli öpülesi Rabia anne, "Küçük yaşta evlendim. İlk çocuğum o zamanın şartlarında doktora gidemeyip evde doğum yapmak zorunda kaldığım sırada karnımda boğularak öldü. Sonra 5 erkek çocuğum 'un 4'ü engelli dünyaya geldi. En büyük oğlum sağlıklı. Allahtan gelen her şeye şükürler olsun. Oğullarım kendi başlarına yiyip içemiyorlar. Banyolarını yaptırıyorum, kıyafetlerini giydirip onlarla oyun oynuyorum. Evde bırakıp, dışarıya, bir yere gidemiyorum. Ömrüm evde geçiyor. Ölene kadar da onlara yeni doğmuş bebekler gibi bakacağım. Onlar benim yavrularım, ömrümü onlara adadım" dedi.

DEVLETİMİZ BİZİ YALNIZ BIRAKMADI

Oğulları okula gidemediği için eğitimlerini de üstlenen anne Rabia Soydaş, "Oğullarım dışarıya ayak uyduramıyor, yabancılık çekiyor. 2 oğlumu okula verdim ama yapamadılar. Bu yüzden evde onların eğitimleriyle de ben ilgileniyorum. Ortanca oğlum Nebi, aslında bana ev işlerinde yardım eder, sözümü tutardı. Ama sonradan çarşıya gitmeye alışınca, önüne geçemez oldum, baş edemedim. Bundan dolayı onu rehabilitasyon merkezine gönderdik. Orada devletimiz çocuğuma bakıyor. Eşimin emekli maaşı var. Devletimiz bizi hiç yalnız bırakmadı.4 engelli oğlum için her ay engelli maaş desteği oluyor. Allah devletimizden razı olsun" diye konuştu.

RABİA EVİMİZİN DİREĞİ

Baba Muhammet Soydaş (76) ise," eşim Rabia fedakar bir anne. Allah onu başımızdan eksik etmesin. O hem çocuklara hem de bana bakıyor. Rabia evimizin direği. Sabahın erken saatlerinden gece yarılarına kadar tüm ihtiyaçlarımızla ilgileniyor. Çocukları elleriyle besliyor. 71 yaşında olmasına rağmen bir gün bile 'of' dediğini duymadım" şeklinde anlattı.