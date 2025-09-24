Başakşehir’de dehşet! Ellerini kollarını kelepçeyle bağlayıp darbettiler! İşçi hayatını kaybetti: 4 gözaltı

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Ağır yaralanan ve bilinci kapalı olan Nicolai Palamarcıuc, olay yerindeki sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Palamarcıuc'un doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi. Polis ekipleri dükkanda olay yeri inceleme çalışması yaptı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.