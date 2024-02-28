Elma Gaz Yapar Mı? Elma Yetişkinlere ve Bebeklere Gaz Yapar Mı?

Elma, hemen herkesin sıklıkla ve severek tükettiği meyvelerin başında gelmektedir. Bebeklerin beslenmesine ve sindirim sistemine dikkat edenler gaz yapan gıdaların hangileri olduğunu araştırmaktadır. Bu konuda elma gaz yapar mı sorusu da çokça sorulmaktadır. Rahat bir hazım için elma yetişkinlere ve bebeklere gaz yapar mı bilmek faydalı olacaktır.

Elma Gaz Yapar Mı?

Gülgiller familyasının alt grup üyelerinden biri olan elma hoş kokusu ve tadıyla her yaşta sevilerek tüketilen bir meyvedir. Ülkemizde özellikle sonbahar ve kış aylarında farklı elma çeşitleri yetişmekte olduğu için her evin mutfağında yer almaktadır. Elma da tıpkı diğer gıdalar gibi hazım konusunda en çok gaz yapıp yapmadığı araştırılan bir meyvedir.

Elma az seviyede ve doğru zamanda tüketim yapıldığı takdirde fazla gaz yapmayan bir meyvedir. Ancak sindirimi hassas, doğal şeker emilimi zayıf olan bünyelerde elma gaz ve şişkinliğine neden olmaktadır. Elmadaki doğal şeker ve lifler fazla tüketildiği zaman gaz oluşumuna sebep olmaktadır.

Elma Yetişkinlerde Ve Bebeklerde Gaz Yapar Mı?

Yetişkinler ile bebeklerin uyku düzenleri, ihtiyaçları, metabolizmaları ve beslenmeleri birbirlerinden çok farklıdır. Yetişkin bir bireyin rahatlıkla ve sıkıntı çekmeden tüketebildiği herhangi bir gıda bebeklerde ciddi hazım ve gaz sorunlarına yol açabilmektedir. Yetişkinlerde az oranda ve akşam saatleri dışında tüketilen elma gaza sebep olmaz. Ancak bebeklerde özellikle 6-12 ay arası ek gıda başlangıcı dönemde kabuklu, çiğ ve yemeklerin yanında verilen elma gaz, hazımsızlık, ishal gibi problemlere yol açmaktadır.