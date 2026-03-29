Elma sirkesi mucize değil doğal destekçi

SON yıllarda tüketimi yaygınlaşan ve her derde şifa olduğu söylenen elma sirkesinin gerçek etkileri mercek altına alındı. Coventry Üniversitesi'nin yaptığı araştırmaya göre, elma sirkesi düzenli tüketildiğinde diyabet hastalarında kan şekeri kontrolüne yardımcı oluyor. Laboratuvar testlerinde birçok bakteri türüne karşı direnci güçlendirdiği gözlemlenen sirkenin, kilo verme üzerinde ise doğrudan etkisi olmadığı ortaya çıktı. Öte yandan diyetisyenler, elma sirkesinin zeytinyağı ile karıştırılarak tüketilmesinin çok faydalı olduğunu söylüyor.