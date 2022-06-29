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Giriş Tarihi: 29.6.2022 11:36 Son Güncelleme: 29.6.2022 11:36

Elmalı Nerede? Elmalı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Elmalı Nerede? Elmalı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?

Elmalı özellikle coğrafi koşulları nedeniyle oldukça ilgi çekici bir bölgedir. Peki ya denize sahip olmayan fakat denize çok yakın olan Elmalı hangi ilde? Sıcak bölgede bulunan Elmalı nerenin ilçesi? Elmalı coğrafi yönüyle kendine has bir belde olduğu gibi, tarihsel yönüyle de son derece kendine has bir yerdir. Elmalı nerede? Sorusunu soran gezginlerin Elmalıya gittiklerinde buradaki tarihi dokuyu da görmeleri önerilir. İşte Elmalı hangi ilde sorusunun cevabı…

Elmalı hakkında coğrafi ve tarihsel olarak çok doygun bir yerdir dedik. Peki ya Elmalı nerenin ilçesi? Bir bütün olarak bakıldığında Elmalı, Türkiye'de kesinlikle gezilip görülmesi gereken yerler listesine girebilir. Elmalı nerede? Konusunda gereken bilgiyi içeriğimizde aktardık. İşte Elmalı hakkında tüm merak edilenler ve Elmalı nereye bağlı? Sorusunun cevabı…

Elmalı Nerede?

Elmalı bazen isim benzerliğinden dolayı Elmadağ ilçesi ile karıştırılabilir ve bu nedenle Elmalı neren ilçesi? Gibi ya da Elmalı hangi ilde? Gibi sağlama amaçlı sorular sorulabilir. Fakat bu iki belde birbirine isim olarak benzese bile coğrafya olarak hiç benzememekte ve son derece uzak konumlarda bulunmaktadırlar.

Elmalı, Toros Dağları'nın bir kolu olarak belirlenen Beydağları ile çevrelenmiş olan bir beldedir. Şehir merkezinin bir bulunduğu yer kuşbakışı görüldüğünde bir çanak görüntüsünü andırmaktadır. Bu çanak içerisinde beldenin kuzey bölgesinde Elmalı Dağı, doğusunda Tilkicilik Tepesi, batısında Topdağı Tepesi, güneyinde de Elmalı Ovası bulunmaktadır.

Elmalı nerede? Sorusuna gelmeden önce bu beldenin doğal güzelliklerine gelecek olursak Elmalı'nın akarsularının düzenli bir rejim gösterdiğini söyleyemeyiz. Dağların eriyen karlarından meydana gelen çay ve dereler ile yukarıda söylenen ovaları, belirli bölgelerin sulanmasında son derece önemli bir rol oynar.

Dört tarafından dağlarla çevrili olması sebebiyle Elmalı, Akdeniz'den gelen ılık ve nemli hava kütlelerinin etkisine kendini kapatmış vaziyettedir ve bu nedenle de Akdeniz Bölgesi'nde bulunuyor olmasına rağmen karasal iklimin özellikleri enteresan şekilde çok daha ağır basar ve bulunduğu bölgenin mevsiminden ayrı bir grafik çizer. İlçenin alçak bölgeleri antropojen bozkırlarla kaplı olup, yüksek kesimlerde ise sık sık ardıç ve sedir topluluklarına da denk gelmek mümkündür.

Elmalı Nerenin İlçesi?

Elmalı dikkat çeken bir yer olduğundan dolayı Elmalı nereye bağlı? Sorusunun cevabı da aynı orantıda merak edilir. Resmi olarak Antalya'nın bir ilçesi olan Elmalı ilçesi, Güney Anadolu'yu çevreleyen Toros Dağları'nın Batı Akdeniz Bölgesi'nde uzamakta olan kıvrımların arasında kalmış olan bölgede sıkışmış çanak biçimindeki bir plato üzerinde konumlanmıştır. Kuzey yarımküre 46-46 doğu meridyen düzleminde ve 2503 m yüksekliğe varan Elmalı Dağı'nın güney eteğinde olduğunu söylemek mümkündür.

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Elmalı Nerede? Elmalı Nereye Bağlı, Hangi İlde Ve Nerenin İlçesi?
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