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Giriş Tarihi: 13.7.2023

Elmalık Deresi’nde kötü koku ve sinek istilası

Elmalık Deresi’nde kötü koku ve sinek istilası
Silivri'deki Elmalık Deresi'nde oluşan kötü koku ve sivrisinek istilası çevre sakinlerini canından bezdirdi. İddiaya göre, Gümüşyaka Halk Plajı'na bağlantısı olan dereye lağım akıyor.. Buradan denize girenler de mikrop kaparak hastanelik oluyor. Sağlıklarından endişe duyan çevre sakinleri belediyenin soruna bir çözüm bulmasını istiyor. Derenin yakınlarında oturan Kani Yüksel, "Akşamları sivrisinek taarruzu başlıyor. Kötü koku cabası. İstanbul'dan günübirlik gelenler bilmediği için buralarda denize giriyorlar" derken, Vedat Topaloğlu, denizden mikrop kapan yeğeninin halen hastanede tedavi gördüğünü söyledi. Çevre sakini Şenay Yüksel ise, "Balkonda oturup yemek yiyemiyoruz, sinek, böcek, koku. Denize giremiyoruz. Yazın balkonda oturmazsan yazlığın önemi ne? Belediye gereksiz şeylerle uğraşacağına, bu hastalık yatağını temizlesin" ifadesini kullandı. Vatandaşların şikayetlerine rağmen İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ise bir açıklama yapmadı.

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Elmalık Deresi’nde kötü koku ve sinek istilası
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