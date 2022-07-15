Elon Musk’ın babası Errol Musk ile ilgili şoke eden gerçek! 41 yaş küçük üvey kızından çocuk yaptığı ortaya çıktı

Elon Musk'ın babası Errol Musk, kendinden 41 yaş küçük üvey kızından çocuk yaptığı ortaya çıktı. Elon Musk'ın en son şirketten biriyle ikiz çocuk yapmasından sonra şimdi de babasının üvey kızıyla çocuk yapması ABD basınını sarstı. Errol Musk yaptığı açıklamalarda daha da fazla çocuk yapmak istediğini, buna kendisini kapatmadığını dile getirdi.
76 yaşındaki Errol Musk, 2019 yılında üvey kızı Jane Bezuidenhout'tan çocuk yaptığı ortaya çıktı. Daha önceden bir tane daha çocukları bulunan ikilinin sırrı ortaya çıktı. Errol Musk, hamileliğin yanlışlıkla olduğunu ve planlanmadığını söyledi. Yaptığı açıklamada artık birlikte yaşamadıklarını, sebebininse yaş farkının 41 gibi absürt bir sayıda olmasına bağladı. Errol Musk, " Mantıklı değil. O 35 yaşında. " sözlerini kullandı.
Jane Bezuidenhout, Errol Musk'ın ikinci evliliğini yaptığı Heidi Bezuidenhout'un kızı olarak biliniyor. 2017 yılında doğan çocuklarının ismi Elliot Rush iken, yeni doğan çocuklarının ismi bilinmiyor. İkili şu an birlikte değiller.
ERROL MUSK: DAHA FAZLA ÇOCUK YAPMALIYIZ
Errol Musk yaptığı açıklamalarda bu dünyada yapmamız tek gerekenin üretmek olduğu, çocuk yapmanın da üretmenin bir parçası olduğunu dile getirdi. Öte yandan Elon Musk'ın da çocuk doğum oranlarının düşmesinden endişelendiği, herkesin daha fazla çocuk yapması gerektiğini düşünüyor.
ERROL MUSK KİMDİR?
1946 doğumlu olan Errol Musk, Güney Afrikalı mühendis ve maden zenginidir. 1970 yılında model Maye Haldeman ile evlenmiş ve üç çocuğu olmuştur. Elon Musk da bunların arasındadır. 1979 yılında ayrıldıktan sonra Heidi Bezuidenhout ile evlenmiş, birlikte iki çocuk yapmışlardır. İkili 14 yıl sonra boşanmışlardır.
Errol Musk'ın çocuklarının üvey kızından çocuk yapma fikrine şiddetle karşı çıktığı, o dönemlerce sıklıkla haberlerde yer aldı. Errol Musk, "Hala bu fikri sevmiyorlar. Hala ürkütücü buluyorlar çünkü Jane onların kız kardeşi; üvey kız kardeşi."
Errol Musk'ın şu an 7 biyolojik çocuğu bulunuyor.