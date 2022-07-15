Elon Musk’ın babası Errol Musk ile ilgili şoke eden gerçek! 41 yaş küçük üvey kızından çocuk yaptığı ortaya çıktı

ELON MUSK'IN BABASI ÜVEY KIZINDAN ÇOCUK YAPTI

76 yaşındaki Errol Musk, 2019 yılında üvey kızı Jane Bezuidenhout'tan çocuk yaptığı ortaya çıktı. Daha önceden bir tane daha çocukları bulunan ikilinin sırrı ortaya çıktı. Errol Musk, hamileliğin yanlışlıkla olduğunu ve planlanmadığını söyledi. Yaptığı açıklamada artık birlikte yaşamadıklarını, sebebininse yaş farkının 41 gibi absürt bir sayıda olmasına bağladı. Errol Musk, " Mantıklı değil. O 35 yaşında. " sözlerini kullandı.

Jane Bezuidenhout, Errol Musk'ın ikinci evliliğini yaptığı Heidi Bezuidenhout'un kızı olarak biliniyor. 2017 yılında doğan çocuklarının ismi Elliot Rush iken, yeni doğan çocuklarının ismi bilinmiyor. İkili şu an birlikte değiller.