Haberler Yaşam Haberleri Elva havuzda öldü işletme ruhsatsız çıktı
Giriş Tarihi: 7.07.2026

Elva havuzda öldü işletme ruhsatsız çıktı

Hüseyin CUMALI Hüseyin CUMALI
Elva havuzda öldü işletme ruhsatsız çıktı
  • ABONE OL

Hafta sonu tatili için ailesiyle birlikte bungalov tesisine giden Güneş ailesinin kızları Elva Güneş (5) Sakarya'nın Sapanca ilçesine bağlı Uzunkum Mahallesi'nde bulunan bungalovun havuzuna düştü.

KURTARILAMADI
Durumu fark eden aile, küçük kızı sudan çıkararak kendi araçlarıyla Sapanca Devlet Hastanesi'ne götürdü. Hastaneye ulaştığında bilincinin açık olduğu öğrenilen çocuğa burada ilk müdahale yapıldı. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Elva, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.
Elva Güneş'in cenazesi, otopsi için Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezi'ne gönderildi.
Öte yandan Güneş ailesinin tatilini faciaya çeviren olayın yaşandığı bungalov işletmesinin ruhsatsız şekilde faaliyet gösterdiği öğrenildi. Bungalov tesisinin sahibi 33 yaşındaki G.Y., gözaltına alındı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#SAKARYA #SAPANCA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Elva havuzda öldü işletme ruhsatsız çıktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA