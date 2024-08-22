Cerrahi müdahale gerektiren durumlarda, ameliyatın planlanması ve risklerin en aza indirilmesi açısından da emar görüntüleri ciddi bir rol oynamaktadır. Emar sonuçlarının ne kadar sürede çıktığı hasta ve hasta yakınları tarafından araştırılan konulardandır. Devlet hastanesi veya özel hastanede sonuçların çıkma süresinin değişip değişmemesi de gündemdedir. Emar sonucu kaç günde çıkar, özelde ve devlet hastanesinde MR sonucu ne zaman çıkar soruları araştırılıyor.

Emar Sonucu Kaç Günde Çıkar?

Emar sonucu genellikle 1 ila 4 gün arasında çıkmaktadır. Tahlil ve emar sonuçlarını öğrenmek isteyenler, e nabız sisteminden çıkan raporu da görüntüleyebilmektedir.

Özelde ve Devlet Hastanesinde MR Sonucu Ne Zaman Çıkar?

Mr sonucunun çıkması, hastaneye ve hastanenin yoğunluğuna göre değişiklik göstermektedir. Genellikle 1 ila 4 gün arasında çıkan emar sonucu bazı hastanelerde 24 saat içinde de çıkmaktadır. Özel veya devlet hastanesi fark etmeksizin çıkan MR sonuçları e nabız sisteminden, hastane sisteme girince görülebilmektedir.