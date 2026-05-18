Emekçilerin 686 gündür direnişi sürüyor

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından işten çıkarıldıklarını belirten işçiler, Hak-İş Konfederasyonu'na bağlı Hizmet-İş Sendikası öncülüğünde sürdürdükleri oturma eylemini farklı bir protestoyla devam ettirdi. Büyükşehir Belediyesi binasına doğru yürüyen işçiler, davul ve düdük eşliğinde, "Vur vur inlesin, başkanlar dinlesin", "İşçinin ahı başkana kalmaz", "Direniş burada devam edecek", "İşçi sendika omuz omuza" ve "Yaşasın onurlu mücadelemiz" sloganları attı.

"ARTIK İNSAN HAKLARI İHLALİ BOYUTUNA ULAŞTI"

Hizmet-İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, gerçekleştirilen eylemin tamamen mağdur işçilerin inisiyatifiyle yapıldığını belirterek, amaçlarının iki yıldır devam eden mağduriyete dikkat çekmek olduğunu söyledi. Dinç, "Haksız yere işten çıkarılan bu insanlar mağdur ve perişan durumda. Bu mesele artık insan hakları ihlali boyutuna ulaştı. Biz çözümden yanayız. Genel Başkanımız Mahmut Arslan'ın talimatıyla ilk günden bu yana hukuki destek başta olmak üzere her konuda işçi kardeşlerimizin yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Bıçak kemiğe dayandı, artık kimsenin sabrı kalmadı" dedi.

"BİR BAYRAMA DAHA MUTSUZ GİRİYORUZ"

Eyleme katılan işçiler ise yaklaşık iki yıldır büyük mağduriyet yaşadıklarını belirterek işlerine geri dönmek istediklerini söyledi. 8 yıllık çalışan olduğunu ifade eden Miyeser Erekli, hiçbir gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını savundu. Erekli, "Neden işten çıkarıldığımı bilmiyorum. Tamamen keyfi ve siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Mahkeme kararları bile uygulanmıyor. Barış süreci konuşuluyor ama biz neden mağdur ediliyoruz? Burada hiç kimse bankamatik çalışanı değil. Hepimiz alın terimizle çalışıyorduk. Bir bayrama daha mutsuz giriyoruz" diye konuştu.

"KİMSENİN DAYANACAK GÜCÜ KALMADI"

Meliha Zengin ise işten çıkarılan çalışanların büyük sıkıntılar yaşadığını dile getirerek, "Bu zulmü yapanlara sesleniyorum; siz bu durumda olsanız, çocuklarınız aç kalsa ne yapardınız? Birçoğumuz üzüntü ve stresten hasta olduk. Barış sürecini destekliyoruz ancak bizim de sesimizin duyulmasını istiyoruz" dedi.

"13 YILLIK ÇALIŞANDIM"

İrfan Kaya da DEM Partili bazı milletvekillerinin işçiler için "2 aylık çalışanlar" yönündeki açıklamalarına tepki gösterdi. Kaya, "Ben 13 yıllık çalışandım. Benim gibi yıllarca çalışan çok sayıda insan var. Herkes evine ekmek götürmek için mücadele ediyor. Ekmeğimizle oynandı. Artık bu haksızlık sona ersin" dedi.

