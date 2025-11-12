Emekli Albay Orkun Özeller tahliye edildi

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sosyal medya paylaşımları sonrası tutuklanan emekli Albay Orkun Özeller hakim karşısına çıktı. Duruşmada, Özeller'in avukatları, aile ve destekçileri hazır bulundu.

"ELEŞTİRİ SINIRLARINI AŞTI"

Devlet Bahçeli'nin avukatı aracılığıyla savcılığa suç duyurusunda bulunduğu ve şikayetçi olduğu belirtilen iddianamede, şüphelinin paylaşımlarının eleştiri sınırlarını aştığı, hakaret kastıyla hareket ettiği ifade edildi. Ayrıca, şüphelinin paylaşımlarında belirli bir görüş ve düşünce altında birleşen halkın bir kesimini başkaca kesimler nezdinde aşağıladığı ve bunlara karşı alenen kin ve düşmanlığa tahrik ettiği ifadeleri yer almıştı. Emekli Albay Orkun Özeller, "Kamu görevlisine görevinden dolayı sesli yazılı veya görüntülü bir ileti ile alenen hakaret", "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçlarından 6 yıl 6 aya kadar hapis cezası istenmişti.

TAHLİYE OLDU

İstanbul 8. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Özeller'in "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan beraatine, hakaret suçundan ise 442 gün adli para cezası ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilerek tahliye edildi.