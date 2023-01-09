Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Emekli bayram ikramiyesi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki kez 1100 TL olarak yatırılan ikramiyelere bu yıl herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Hal böyleyken ise binlerce emeklinin gözü kulağı "Ocak 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam geldi mi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili tüm detaylar…
2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?
2022 yılı emekli bayram ikramiyesi 1100 TL olarak ödendi. Ramazan ve Kurban Bayramında olmak üzere iki kez ödenen ikramiye sonrası emekliler toplamda 2 bin 200 lira bayram ödemesi aldı.
2023 yılı emekli ikramiyesi henüz belli olmadı.
2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ
Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.
2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor.
Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihinde idrak edilecek.