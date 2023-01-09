Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Emekli bayram ikramiyesi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki kez 1100 TL olarak yatırılan ikramiyelere bu yıl herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Hal böyleyken ise binlerce emeklinin gözü kulağı "Ocak 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam geldi mi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili tüm detaylar…