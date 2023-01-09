Haberler Yaşam Haberleri Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?
Giriş Tarihi: 9.1.2023 14:34

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Emekli bayram ikramiyesi zammı merakla bekleniyor. Her yıl Ramazan ve Kurban olmak üzere yılda iki kez emeklilerin hesabına yatan bu ücretle ilgili olarak “Ocak 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam geldi mi?” şeklindeki sorular yanıt aramaya başladı. Bilindiği üzere emeklilere verilen maaşlar Ocak-Temmuz dönemi için yüzde 30 olarak belirlenmişti. Geçtiğimiz yıllarda alınan kararla ikramiye tutarının ise 1100 TL olduğu biliniyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam geldi mi? İşte detaylar.

Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?

Emekli bayram ikramiyesi merakla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl iki kez 1100 TL olarak yatırılan ikramiyelere bu yıl herhangi bir zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Hal böyleyken ise binlerce emeklinin gözü kulağı "Ocak 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL olacak, zam geldi mi?" şeklindeki sorulara yanıt aramaya başladı. İşte emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili tüm detaylar…

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman verilecek ve hangi tarihte? 2023 Kurban ve Ramazan Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR?

2022 yılı emekli bayram ikramiyesi 1100 TL olarak ödendi. Ramazan ve Kurban Bayramında olmak üzere iki kez ödenen ikramiye sonrası emekliler toplamda 2 bin 200 lira bayram ödemesi aldı.

2023 yılı emekli ikramiyesi henüz belli olmadı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ne zaman verilecek ve hangi tarihte? 2023 Kurban ve Ramazan Bayramı Emekli Bayram ikramiyesi ne kadar oldu?

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ARTACAK MI?

Bayram ikramiyelerinin emekliler için yeni yılda artış gösterip göstermeyeceği henüz bilinmiyor. Konuyla ilgili son karar Başkan Erdoğan'da olacak.

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2023 RAMAZAN BAYRAMI TARİHİ

Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2023 yılında 23 Mart'ta başlayacak ve 20 Nisan'da son bulacak. 21 Nisan'da ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.

2023 KURBAN BAYRAMI TARİHİ

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2023 dini günler takvimde yer alan bilgilere göre, Kurban Bayramı 2023 yılında Haziran ayına denk geliyor.

Kurban Bayramı'nın 1. günü 28 Haziran 2023 tarihine denk geliyor. Kurban Bayramı'nın 4. günü ise 1 Temmuz 2023 tarihinde idrak edilecek.

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Emekli bayram ikramiyesi zamlanacak mı? 2023 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu, zam geldi mi?
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