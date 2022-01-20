Emekli hakim ve avukat kızlarının dolandırılma davası... "Bir hakim nasıl dolandırılır?"

İddiaya göre kendisinin Hz. Ali tarafından görevlendirildiğini söyleyerek emekli Danıştay hakimi S.Y'nin 550 bin TL'sini alan, avukat kızları D.Y ve S.Y'yi de etkisi altına aldıktan sonra taciz edip hayatlarını altüst eden Uğur Akyol hakkında S.Y'ye karşı sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, D.Y'ye karşı zincirleme olarak sarkıntılık suretiyle cinsel saldırı, tüm müştekilere karşı dini inanç ve duygularının istismarı suretiyle dolandırıcılık suçu olmak üzere toplam 66 yıl 3 ay hapis istemiyle dava açıldı.



Bakırköy 20. Ağır Ceza mahkemesinde görülen duruşmaya sanık Uğur Akyol katıldı. Duruşmada müştekiler S.Y., D.Y. ve taraf avukatları da hazır bulundu.

"DOLANDIRILMA OLAYI OLMADI, BİR HAKİM NASIL DOLANDIRILIR?"



Duruşmada tanık olarak dinlenen Hakkı İnanç müşteki S.Y.'yi 10 yıldır tanıdığını belirterek "S.Y. benimle ortak iş yapmak istiyordu. Kadıköy'de esnafım. O ise hakimdi. Dostluğumuz bozulmasın diye ortak iş yapmadım. Uğur Akyol'u şifacı olarak bana S. Y. tanıştırdı. 'İş yapacağız' dedi. Hatta S.Y. ve Uğur geldiler restorana, konuştuk. 'Olur' dedim. Şifahane açacaktık. Uğur Akyol propolisten bal yapıyordu. Erkekte sperme, kadınlarda da kiste iyi geliyordu. Hepimiz ortaya bir para koyduk. Şifahane için işlerini tamamlamasını bekledik. Bizi yaklaşık bir yıl bekletti. Sonra S.Y. ben şifa işi yapmayacağım hukuk işi yapacağım diyerek hukuk bürosu açtı. Siz gidin şifa işi yapın dedi. Hatta Uğur Akyol da ona büroyu açmak için yardımcı oldu. Burada bir dolandırılma olayı olmadı. Bir hakim nasıl dolandırılır. Sonra biz Uğur Akyol'la şifa işine girdik. Para benim hesabıma geliyordu. S. Y. işe girmediği için ona para göndermiyorduk. Ben 2-3 yıldır bu işi Uğur'la yapıyorum, hala da yapmaya devam ediyorum. Uğur Akyol zaten formülün sahibidir. Şifahane açmak için çaba sarf ediyoruz. Benim dolandırıldığımı söylemiş. Ben dolandırılmadım dolandırılsam şikayetçi olurdum" dedi.

Müştekiler ise ifadelerinde şikayetlerinin devam ettiklerini belirttiler.

Mahkeme Başkanı, S.Y'nin hesabından sanığın hesabına 516 bin TL'lik para gönderildiğini, Uğur Akyol'un ise S.Y'nin hesabına 218 bin TL para gönderildiğini belirterek aradaki 308 bin lira farkın neden oluştuğunu sordu. Sanık Uğur Akyol ise savunmasında "Sizde sadece bir bankandan hareketlerim var. Başka bankadan da yolladım. Hatta sadece S.Y.'ye değil aile üyelerine de gönderdim paraları" şeklinde konuştu.

PARA TRANSFERLERİ İNCELENECEK



Mahkeme heyeti para transferlerinin detaylı tespiti için dosyanın tekrar bilirkişiye gönderilmesine karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.