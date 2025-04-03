Haberler Yaşam Haberleri EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiye farkları yattı mı, kime ne zaman ödenecek?
Giriş Tarihi: 3.4.2025 11:29 Son Güncelleme: 3.4.2025 11:30

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiye farkları yattı mı, kime ne zaman ödenecek?

Ramazan Bayramı sonrasında emeklilere ödenecek bayram ikramiyesi farkları merak konusu oldu. Emekli ve hak sahiplerinin Ramazan Bayramı ikramiyesi farkları bugünden itibaren hesaplara yatırılacak.Bu kapsamda 4A, 4B ve 4C kapsamında emekli maaşı alan vatandaşlar, ikramiye farklarının hesaplara yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, emekli bayram ikramiyesi farkları yattı mı, ne zaman ödenecek?

EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiye farkları yattı mı, kime ne zaman ödenecek?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödemelerinde farkların ne zaman yatırılacağı gündemde. 4A, 4B ve 4C emeklileri, ikramiye fark ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, emekli ikramiyesi farkları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte, detaylar...

Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor!

SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemelerine bugün başlıyor.

Emeklilerin bayram ikramiyelerinde fark ödemelerinin tarihi belli oldu!

SGK'nin sosyal medya hesabından, emekli ve hak sahiplerine verilen Ramazan Bayramı ikramiyesinin 1000 liralık fark ödemesinin yapılacağı günler paylaşıldı.

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.

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EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiye farkları yattı mı, kime ne zaman ödenecek?
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