EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiye farkları yattı mı, kime ne zaman ödenecek?

Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.

Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.