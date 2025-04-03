EMEKLİ İKRAMİYE FARKI ÖDEME TAKVİMİ | 4A, 4B, 4C Emekli bayram ikramiye farkları yattı mı, kime ne zaman ödenecek?

Emeklilere verilen bayram ikramiyesi ödemelerinde farkların ne zaman yatırılacağı gündemde. 4A, 4B ve 4C emeklileri, ikramiye fark ödemelerinin hesaplara yatıp yatmadığını araştırıyor. Peki, emekli ikramiyesi farkları ne zaman, hangi tarihte ödenecek? İşte, detaylar...
Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemeleri başlıyor!
SGK, emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyelerindeki bin liralık fark ödemelerine bugün başlıyor.
Buna göre, SSK kapsamında gelir ve aylık alanlardan maaş ödeme günü ayın 17-21 arasında olanlara 3 Nisan'da, 22-26 arasında olanlara ise 4 Nisan'da ikramiye farkları ödenecek.
Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık alanların tamamına 4 Nisan'da, Emekli Sandığı kapsamında gelir ve aylık alanlara ise 5 Nisan'da ikramiye farkları yatırılacak.