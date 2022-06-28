Haberler Yaşam Haberleri Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?
Giriş Tarihi: 28.6.2022 22:43 Son Güncelleme: 28.6.2022 22:43

Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

Kabine Toplantısı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklamada emekliler tarafından merakla beklenen ikramiyelere ilişkin önemli detaylar paylaşıldı. Bu bilgilerle güncel detayları öğrenmek isteyenler yoğun olarak “emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, hangi tarihte yatırılacak?” şeklindeki sorular üzerinden araştırılıyor. Merak konusu olan emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, hangi tarihte yatırılacak? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla duyuruldu. Bu bilgiler ışığında detayları merak edenler "emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, hangi tarihte yatırılacak?" soruları üzerinden yapılan araştırmalara devam ediyor.

SON DAKİKA | EMEKLİ İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATIRILACAK, HANGİ TARİHTE YATIRILACAK?

Son Dakika emekli ikramiyesi hesaplara yatırılma tarihleri ve tüm detaylar;



EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.

9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.

Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 temmuz arasında tamamlanması öngörülüyor.



KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR, KAÇ TL?

Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.

İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.



EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAM ÖNCESİNDE ZAMLI ÖDENECEK!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.

Emekli ikramiyesi hakkında bir açıklama gelmezken maaşların zamlı ödenecek olması milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA