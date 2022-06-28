Emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak? 2022 Emekli bayram ikramiyesi hesaplara ne zaman, hangi tarihte yatırılacak?

Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili detaylar önceki gün yapılan Kabine Toplantısı sonrasında Başkan Erdoğan tarafından yapılan son dakika açıklamalarıyla duyuruldu. Bu bilgiler ışığında detayları merak edenler "emekli ikramiyesi ne zaman yatırılacak, hangi tarihte yatırılacak?" soruları üzerinden yapılan araştırmalara devam ediyor.
Son Dakika emekli ikramiyesi hesaplara yatırılma tarihleri ve tüm detaylar;
Kurban bayramı emekli ikramiyelerinin Temmuz ayının ilk haftası hesaplara yatması bekleniyor.
9 Temmuz Cumartesi günü başlayan Kurban Bayramı öncesinde ödemeler tamamlanacak.
Buna göre bayram ikramiyesi ödemelerinin 1-8 temmuz arasında tamamlanması öngörülüyor.
Bu yılın ilk bayram ikramiyesini Nisan ayının sonunda alan emekliler, şimdi de gözünü ikinci emekli bayram ikramiyesi ödemesine çevirdi. Temmuz emekliler için ikramiye ve zam ayı olacak. Tüm emekliler Kurban Bayramı öncesi bin 100 lira ikramiyeyi cebine koyacak.
İkramiyeden sadece mevcut emekliler değil, yeni emekliler de yararlanacak. İkramiyeden yararlanmak için bayramın içinde bulunduğu ayda emekli aylığının bağlanması gerekiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı ardından yaptığı açıklamada; "Temmuz ayı memur maaşlarını Kurban Bayramı öncesinde 8 Temmuz'da zamlı haliyle ödeneceğini de ifade etmek istiyorum." İfadelerini kullandı.
Emekli ikramiyesi hakkında bir açıklama gelmezken maaşların zamlı ödenecek olması milyonlarca emeklinin yüzünü güldürdü.
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