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Giriş Tarihi: 8.4.2025 17:50 Son Güncelleme: 8.4.2025 18:04

Konya'da emekli imam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Konya'nın Ereğli ilçesinde bisikletle seyir halinde olan emekli imam otomobil çarpması sonucu Hasan Öksüzoğlu yaşamını yitirdi.

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Konya’da emekli imam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Feci kaza, geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. Emekli imam Hasan Öksüzoğlu, bisikletiyle ilerlediği sırada yol kenarında park halinde bulunan bir aracın şoför kapısı aniden açıldı.

Öksüzoğlu, açılan kapıya çarpıp, yola doğru düştü. Bu esnada arkadan gelen başka bir araç Öksüzoğlu'nu altına alarak, sürükledi

Ağır yaralanan Hasan Öksüzoğlu tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaza anı ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Konya'da emekli imam otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti
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