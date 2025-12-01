EMEKLİ MAAŞ ZAMMI HESAPLAMALARI 2026: Tablo netleşiyor! Yeni yılda emekliye ne kadar zam verilecek?

2026 Ocak ayında emekli maaşlarına yapılacak zam, milyonlarca kişinin gündeminde üst sıralarda yer alıyor. Ekim ayı enflasyon verileriyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yılın ilk dört aylık zam oranları netleşirken, emeklilerin ilgisi yılın son iki ayına odaklandı. Peki, SSK ve Bağ-Kur kapsamındaki emekli maaşları ne kadar olacak, en düşük emekli aylığı hangi seviyeye yükselecek? İşte, ayrıntılı emekli zammı hesaplama tablosu ve tüm detaylar…
Kasım ayı enflasyon verilerinin açıklanması öncesinde, 33 ekonomistin katılımıyla gerçekleştirilen AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi sonuçlandı. Anket, ekonomistlerin Kasım ayı enflasyon tahminlerini ortaya koydu. Buna göre beklentiler yüzde 1 ile yüzde 1,65 arasında değişiklik gösterdi.
Kasım ayı için ekonomistlerin ortalama tahmini yüzde 1,31 olarak hesaplanırken, yıllık enflasyonun bir önceki ay yüzde 32,87 seviyesinden yüzde 31,65'e gerilemesi öngörülüyor.
Öte yandan, 2025 yılı sonu enflasyon tahmini Kasım ayı itibarıyla yüzde 31,89 olarak belirlendi. Yıl sonu için ekonomistlerin beklentileri ise yüzde 31 ile yüzde 32,51 aralığında yer aldı.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Yıl sonu için beklenilen yüzde 31,89'luk zam oranı esas alındığında, emeklilerin mevcut maaşlarına göre alacakları yeni maaşlar aşağıdaki gibi olacak.
|SSK BAĞ-KUR EMEKLİSİ MAAŞLARI
|MEVCUT MAAŞ
|ZAMLI MAAŞ (%13,04)
|₺16.881,00
|₺19.082,28
|₺17.000,00
|₺19.216,80
|₺17.500,00
|₺19.782,00
|₺18.000,00
|₺20.347,20
|₺18.500,00
|₺20.912,40
|₺19.000,00
|₺21.477,60
|₺19.500,00
|₺22.042,80
|₺20.000,00
|₺22.608,00
|₺21.000,00
|₺23.738,40
|₺22.000,00
|₺24.868,80
|₺23.000,00
|₺25.999,20
|₺24.000,00
|₺27.129,60
|₺25.000,00
|₺28.260,00
|₺26.000,00
|₺29.390,40
|₺27.000,00
|₺30.520,80
|₺28.000,00
|₺31.651,20
|₺29.000,00
|₺32.781,60
|₺30.000,00
|₺33.912,00
Memur ve memur emeklilerine yapılan zam ile SSK ve BAĞ-KUR emeklileri arasında yaklaşık 6,5 puanlık bir fark oluşacak. 2025 yılında yapılmadı ama daha önceki yıllarda bu fark refah payı verilerek kapatıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 6,5 puanlık refah payı verilerek farkın kapatılması söz konusu olabilir. Bunun için 3 Ocak'tan sonra yasal bir düzenleme yapılması gerekiyor. Taban maaş da yine yasal düzenleme ile belirlenecek.