Emekli maaşı ne kadar oldu, bayramdan önce yatacak mı? 2022 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli zammı için geri sayım başladı. Son enflasyon verisi ile belirlenecek yeni emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde kesinleşiyor. Sene başından bu yana heyecanla beklenen "emekli maaşı ne kadar oldu" sorusu yanıt buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklamaya göre yüzde 40 üzerinde zam geliyor. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman verilecek? İşte, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı…