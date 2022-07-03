Emekli maaşı ne kadar oldu, bayramdan önce yatacak mı? 2022 Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak?

Emekli zammı için geri sayım başladı. Son enflasyon verisi ile belirlenecek yeni emekli ve memur maaşları Kurban Bayramı öncesinde kesinleşiyor. Sene başından bu yana heyecanla beklenen "emekli maaşı ne kadar oldu" sorusu yanıt buluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından gelen açıklamaya göre yüzde 40 üzerinde zam geliyor. Peki, emekli maaşı bayramdan önce yatacak mı, ne zaman verilecek? İşte, zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak sorusunun cevabı…
EMEKLİ MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Geçtiğimiz gün gerçekleşen Kabine Toplantısı ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gelen açıklamalar milyonlarca memur ve emekli için müjde oldu.
Gelen açıklamaya göre zamlı memur maaşlarının, yaşlı ve engelli aylıklarının bayramdan önce ödeneceğini duyuruldu. Böylece 9 Temmuz günü başlayacak bayramdan önce maaşlar hesaplarda olacak.
İşte o açıklama…
ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının Kurban Bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız. Yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir." dedi.
EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati; 6 aylık enflasyon verisi ile kesinleşeceğini söylediği emekli zammı hakkında "Biz yaklaşık yüzde 40 oranında artış öngörmekteyiz. Bu kapsamda 2022 yılında memurlarımızın aylıklarında kümülatif artış yaklaşık yüzde 83'e ulaşacaktır" dedi.
Emekli maaşı hesaplaması 4 Temmuz 2022 Pazartesi günü açıklanacak son enflasyon verisi ardından yapılacak.