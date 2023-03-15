Emekli Maaşı Vasiyet Edilir Mi? Emekli Maaşı Bağışlanabilir Mi, Başkasına Devredilir Mi Ve Miras Bırakılabilir Mi?

Emekli maaşı vasiyet edilir mi, sorusuna kişinin ölümü durumunda mirasçılarına kalabileceği yanıtını veririz. Emekli maaşı bağışlanabilir mi veya Emekli maaşı hibe edilir mi, dediğimizde emekli maaşının kişiye tanınan özel bir hak olduğundan miras durumunda vasiyetle bağışlayamayacağını öğreniriz. Emekli maaşı miras bırakılır mı, sorusuna mirasçıların dul ve yetim olmasına bakılır yanıtını veririz. Emekli maaşı başkasına devredilir mi dediğimizde devredilmesinin söz konusu olmadığını öğreniriz.

Emekli Maaşı Vasiyet Edilir Mi?

Emekli maaşı, emeklilik yaşına ulaşmış kişilere verilen düzenli nakit ödemelerdir. Engellilik, geçimini sağlayan kişiyi kaybetme veya uzun süreli mesleki faaliyetler nedeniyle de verilir. Sosyal amacıyla sosyal emekli maaşı verilir. Emekli maaşları kıdem tazminatı ile karıştırılmamalıdır. Bir işveren tarafından çalışanın yararına yaratılan emeklilik maaşı, genellikle mesleki veya işveren emekli maaşı olarak adlandırılır. Mesleki emeklilik, vergi nedenleriyle genellikle çalışan ve işveren için avantajlı olan bir ertelenmiş tazminat türüdür.

Mirasın söz konusu olabilmesi ve dolayısıyla mirasçı olunması da ölüm olayının gerçekleşmesine bağlıdır. Mirasçı, miras bırakanın ölümü ile miras bırakanın (muris) terekesinin intikal edeceği kişi, tereke ise, miras bırakanın ölümü ile geride bıraktığı intikale elverişli malvarlığına (hak ve borçları) verilen isimdir. Emekli maaşı, ölen kişinin mirasçılarından dul ve yetim olanlara paylaştırılması ile miras olarak kalır.

Emekli Maaşı Bağışlanabilir Mi, Başkasına Devredilir Mi Ve Miras Bırakılabilir Mi?

Tereke, ölünün geride bıraktığı ve üzerinde başkasının hakkı bulunmayan mallardır. Dolayısıyla mal kapsamında olmayan hak ve menfaatler tereke dışı kabul edilmiştir. Kişinin görevi ile ilgili şahsa bağlı hakkı olan maaşı miras kapsamında değerlendirilmez. Emekli maaşı alma hakkı kanunen kime tanınmışsa bu onun hakkıdır. Bu konuda yürürlükteki mevzuat hükümlerine göre hareket etmek gerekir. Alınan hüküm uyarınca "malvarlığı" vasiyet edilebilir. Sosyal Güvenlik Yasalarından; kamu hukukundan doğan dul ve yetim aylığı, bu kişilere yasanın verdiği doğrudan talep edilen bir haktır ve terekeden yahut murisin malvarlığından talep edilmeyip, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan yasa gereği talep edilir.