Emekli müzik öğretmeni evinde ölü bulundu!

Giriş Tarihi: 23.04.2026 22:29

Kastamonu'nun Daday ilçesinde meydana gelen olayda, 69 yaşındaki emekli müzik öğretmeni Ali Özcan evinde ölü olarak bulundu. Özcan’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsi sonrası netlik kazanacak.

Olay, Daday ilçesi Çölmekçiler köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşayan emekli müzik öğretmeni Ali Özcan'dan (69) haber alamayan komşuları, şüphe üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine köye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren ekipler, 69 yaşındaki Ali Özcan'ı hareketsiz halde buldu. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, Özcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi morga kaldırılan Özcan'ın kalp krizi sebebiyle hayatını kaybettiği değerlendiriliyor. Özcan'ın kesin ölüm sebebinin ise otopsi incelemesi neticesinde kesinleşeceği öğrenildi.

