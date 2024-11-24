Emekli öğretmenden ölen oğluna vefa

Öğretmenler gününde karışık duygular yaşayan Ozan, "Oğlum 220 Iø seviyesine sahipti.Genç yaşında ressam,heykeltraş, şair, yazar, müzisyen, toplum bilimi araştırmacısı ve analizciydi. Alanında uzman olan profesörler, onu İstanbul'a çağırır bilgisine danışırlardı.Hatta uçak parasını dahi gönderirlerdi. Kasım 2020 tarihinde birçok ressamın hayallerini süsleyen bir başarıya imza attı.Edirne güzel sanatlar müzesinde 780 adet resmi sergilendi. Genç yaşında bu kadar çok resmi yapıp müzede sergileme başarısı her ressama nail olmaz.

Oğlum o kadar çok alanda başarılıydı ki,belki de bu çok yönlülük hayatına mal olmuştur. Çünkü hiç uyku uyumuyordu. Evin her köşesine gece gündüz demeden yazılar yazıyor,resimler yapıyordu. Duvarlar hep resim ve yazılarıyla kaplanmıştı. Genç yaşında kalp krizinden hayatını kaybedince, yazdığı yazıları ve çizdiği resimleri kitap olarak yayınlatmaya karar verdim. Şimdiden 6 kitap oldu.vefat ettiği yaş olan toplam 34 kitap olacağını tahmin ediyorum.74 yaşındayım.

Evin her köşesinden, salondaki, banyodaki, yatak odasındaki duvarlardan ve yazı yazılan her yerdeki objelerden yazılarını derlemeye ömrümün yeteceğini sanmıyorum. Vasiyet ettim.Kızımın hatta torunumun bu kitapları tamamlamasını istiyorum. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın" derken, öğretmenler gününde birçok öğrenci yetiştirmenin mutluluğunun yanı sıra evladını kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan İrfan öğretmen, hüzün ve gururu aynı anda yaşadı.