Emekli öğretmenin hukuk mücadelesi

Konya
'nın Akşehir ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Bekir Çetin (72) dolandırıcıların ağına düştü. Kredi çektirilen, arsası, evi sattırılan, bankadaki birikimlerinin yitiren ve üstüne üstlük paraları da şehir şehir dolaştırılarak dolandırıcıların söyledikleri noktalara bıraktırılan Çetin'in 8 yıldır adalet mücadelesi sürüyor. Yargılanan 1 şüpheli 4 yıl 6 ay, 1 şüpheli 8 yıl 9 ay hapse çarptırılırken, 2 şüpheli de beraat ettirildi. Bekir Çetin ise olayın organize bir suç olduğunu ve 8 yıldır adalet beklediğini söyledi.