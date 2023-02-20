Haberler Yaşam Haberleri Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti
Giriş Tarihi: 20.2.2023 20:39

Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti

Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti

81 yaşındaki Eski Jandarma Genel Komutanı Emekli Orgeneral Şener Eruygur, Kadıköy'de tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Eruygur'un cenazesi yarın Büyük Selimiye Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

17 Haziran 1941 yılında Erzurum'da doğan Eruygur, Kuleli Askeri Lisesi'ni bitirdikten sonra 1960'ta Topçu Subayı olarak Kara Harp Okulu'ndan mezun oldu.

Askerlik hayatı boyunca birçok görev üstlenen Eruygur, Kara Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı, Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı görevlerinde bulundu. Eruygur, emekli olduktan sonra bir süre Atatürkçü Düşünce Derneği'nin Genel Başkanlığını üstlendi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP'li belediyeden vicdanları yaralayan karar!
CHP'li Lütfü Savaş'ın 4 yıl önce yaptığı şov tepki çekti: Kentsel dönüşüm karşıtı miting bile düzenlemiş
Son dakika | Başkan Erdoğan'dan deprem bölgesinde önemli açıklamalar: Hiçbir vatandaşımızı yalnız bırakmayacağız!
Riskli yapılar için 2 seçenek! Bakanlığa başvurup test yaptırabilirsiniz
SON DAKİKA: Bakan Özer deprem bölgesinde okulların ne zaman açılacağını açıkladı!
Normalleşmeyelim!
CHP'li Belediye Başkanı 'Vicdanım rahat' demişti! Erzin'de işin aslı ortaya çıktı
CHP’nin kentsel dönüşüme direnmesi can aldı
Aç kalktılar
Hocaların hocası Halit Demir büyük şok! Dolandırıcıların kurbanı oldu
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli Orgeneral Şener Eruygur hayatını kaybetti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA