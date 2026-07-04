Haberler Yaşam Haberleri Emekli polis cezaevinden çıkan oğlunu öldürdü
Giriş Tarihi: 4.07.2026

Emekli polis cezaevinden çıkan oğlunu öldürdü

Ankara’da 8 suç kaydı bulunan Mehmet Berkay Aşık isimli kişi, babası Ali Rıza Aşık’a bıçakla saldırdı. Oğlunun kendisine bıçakla saldırması sonrası silahını ateşleyen baba, evlat katili oldu

SENA UYANER SENA UYANER
Emekli polis cezaevinden çıkan oğlunu öldürdü
  • ABONE OL

Ankara'da cezaevinden izinli olarak çıktığı gün tartıştığı babasına kesici aletle saldıran bir kişi, kendini korumak isteyen emekli polis olan babasının beylik tabancasından açılan ateşle hayatını kaybetti. Ankara Çankaya'da cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Berkay Aşık, babası Ali Rıza Aşık'ın evine geldi. Babaoğul arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mehmet Berkay Aşık, babasına kesici aletle saldırdı. Boynundan yaralanan baba Aşık, kendisini savunmak için üzerinde bulunan beylik tabancasıyla oğluna ateş etti. Baba ve oğul ağır yaralandı.

8 SUÇ KAYDI VAR
İHBAR üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Aşık'ın ise geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan Mehmet Berkay Aşık'ın boşandığı eşini tehdit suçundan cezaevinde bulunduğu, bir süre kapalı ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra açık ceza infaz kurumuna geçtiği ve izinli olarak dışarı çıktığı belirlendi. Aşık'ın 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
#ANKARA #ÇANKAYA

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
Altýn Fiyatlarý
Altýn külçeleri ve grafik
Gümüþ Fiyatlarý
ARKADAŞINA GÖNDER
Emekli polis cezaevinden çıkan oğlunu öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA