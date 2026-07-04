Emekli polis cezaevinden çıkan oğlunu öldürdü

Ankara'da cezaevinden izinli olarak çıktığı gün tartıştığı babasına kesici aletle saldıran bir kişi, kendini korumak isteyen emekli polis olan babasının beylik tabancasından açılan ateşle hayatını kaybetti. Ankara Çankaya'da cezaevinden izinli olarak çıkan Mehmet Berkay Aşık, babası Ali Rıza Aşık'ın evine geldi. Babaoğul arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. İddiaya göre Mehmet Berkay Aşık, babasına kesici aletle saldırdı. Boynundan yaralanan baba Aşık, kendisini savunmak için üzerinde bulunan beylik tabancasıyla oğluna ateş etti. Baba ve oğul ağır yaralandı.

8 SUÇ KAYDI VAR

İHBAR üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Mehmet Berkay Aşık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Ali Rıza Aşık'ın ise geçirdiği ameliyatın ardından hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Öte yandan Mehmet Berkay Aşık'ın boşandığı eşini tehdit suçundan cezaevinde bulunduğu, bir süre kapalı ceza infaz kurumunda kaldıktan sonra açık ceza infaz kurumuna geçtiği ve izinli olarak dışarı çıktığı belirlendi. Aşık'ın 8 suç kaydının olduğu öğrenildi.