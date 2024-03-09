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Giriş Tarihi: 10.3.2024

Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü

Hande ERDEM Hande ERDEM
Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü
İstanbul'da yaşayan emekli polis memuru Cengiz Bedir (54), boşanma aşamasında olduğu eşi Zeynep Bedir (45) ile oğulları Tarık Bedir'i (26) öldürdükten sonra, Kırklareli'nde tarlasına gömdü. Zeynep Bedir ve birlikte yaşadığı oğlu Tarık Bedir'den haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin gözaltına aldığı hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Cengiz Bedir, eşi ve oğlunu silahla öldürdükten sonra Kırklareli Çeşmeköy'deki tarlasına gömdüğünü itiraf etti. Zeynep Bedir ile oğlu Tarık Bedir'in cansız bedeni, gömülü oldukları tarladan çıkarılarak Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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Emekli polis, öldürdüğü eşi ve oğlunu tarlaya gömdü
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