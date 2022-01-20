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Giriş Tarihi: 21.1.2022

Emekli profesörü, 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Emekli profesörü, 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar

İstanbul’da yaşayan emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel’i (79) telefonla arayan dolandırıcı, “Kimlik bilgilerinizle dolandırıcılık yapıldı. Para ve ziynetlerinizde parmak izi araştıracağız” dedi. Profesör önce 1 milyon TL ve 160 tam altınını, ardından 200 bin dolarını, 10 gün sonra da bankadaki 250 bin dolarını elleriyle şüphelilere verdi

Bebek'te ikamet eden Demirel'in geçtiğimiz günlerde telefonu çaldı. Kendisini emniyette yetkili amir olarak tanıtan telefondaki kişi, yaşlı adama kimlik bilgilerinin kullanılarak bir dolandırıcılık yapıldığını söyledi. Prof. Demirel, sözde polisin talebiyle evdeki değerli eşyaların fotoğraflarını paylaştı. Daha sonra da poşete koyduğu 1 milyon lira ve 160 adet tam altın gibi birçok ziynet eşyayı, Arif Paşa Korusu'nda buluştuğu şüpheliye teslim etti.

KIZI, FARK ETTİ
Bir süre sonra yeniden aranan Prof. Demirel, "Evdeki tüm paranın teslim edilmesi gerek" diyen şahsa 200 bin dolar verdi. Olayın üzerinden 10 gün geçti. Profesörü bir kez daha arayan dolandırıcının, "Bankalardaki tüm paranızı çekin" talimatı üzerine Demirel, Bebek'teki özel bankadan 250 bin dolar çekip kapıya gelen sözde görevliye verdi. Emekli profesör, bu parayla birlikte dolandırıcılara toplam 10 milyon lira verdi. Olay, Prof. Demirel'in kendisi gibi doktor olan kızının ziyarete gelmesiyle ortaya çıktı. Durumu kızına anlatan profesör, dolandırıldığını fark edince kızıyla birlikte polis merkezine başvurdu. Olayla ilgili soruşturma açıldı.

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Emekli profesörü, 10 günde 10 milyon lira dolandırdılar
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