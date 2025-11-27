Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

Emekliler için banka promosyonları, maaşların alındığı bankaya göre farklılık gösteriyor. Ziraat Bankası ve Halkbank başta olmak üzere birçok banka, yeni promosyon tekliflerini açıkladı. Peki, güncel verilere göre en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınabiliyor?
2025 yılıyla birlikte bankalar arasında emekli promosyonlarında rekabet hız kazandı. Güncellenen rakamlara göre emeklilere verilen nakit destek ödemeleri 27 bin TL'ye kadar yükseldi.
İşte emeklilerin merakla takip ettiği güncel banka promosyon tutarları listesi;
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
QNB, ilk maaşın müşterinin hesabına gelmesiyle beraber maaş tutarlarına göre SGK promosyonu dahil 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor.
Buna göre aylık maaş tutarı;
0-9.999 TL aralığında olanlar 6.250 TL,
10.000-14.999 TL aralığında olanlar 10.000 TL,
15.000-19.999TL aralığında olanlar 12.500 TL,
20.000TL ve üzeri olanlar 15.000 TL promosyon alıyor.
Ayrıca hesaptan verilecek 2 yeni otomatik fatura talimatına istinaden promosyon tutarına ek olarak 3.000 TL nakit ve QNB Emekli Kredi Kartından yapılacak eczane ve market harcamalarına aylık maksimum 100'er TL den toplamda yıllık 2.400 TL iade olmak üzere toplamda 20.400 TL'ye varan emeklilik ödülü veriyor.
3.000 TL tutarında nakit ödül için otomatik fatura ödeme talimatlarının 3 yıllık taahhüt süresi bitimine kadar açık kalması gerekmektedir.
Otomatik fatura ödeme talimatlarının promosyon talep tarihinden önce ya da talep tarihinde verilmesi gerekmektedir.
Otomatik ödeme kampanyası kapsamındaki 3.000 TL tutarlı nakit ödülünüz promosyon ödemesi ile birlikte emekli maaş hesabına yapılacaktır.
SGK emekli aylığını üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşteriler, 30.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir.
Promosyon Taahhütnamesi'nin imzalanması sonrasında ek bir koşul olmadan; bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 6.250 TL; 10.000 TL - 14.999 TL arasındaysa 10.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 12.500 TL; 20.000 TL' nin üzerindeyse 15.000 TL promosyon ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde iki yeni fatura ödeme talimatı verilmesi durumunda bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek nakit ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde asıl bireysel kredi kartları ile toplamda 1.000 TL harcama yapılması durumunda, bir aylık net gelir 9.999 TL'ye kadarsa 2.000 TL; 10.000 TL - 14.499 TL arasındaysa 3.000 TL; 15.000 TL - 19.999 TL arasındaysa 4.000 TL; 20.000 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL ek ödül ödenir.
Ek Ödül Taahhütnamesinin imzalanması sonrasındaki 60 gün içerisinde ilk defa Yapı Kredi Mobil uygulamasına giriş yapması veya Yapı Kredi Mobil uygulamasını yeniden aktif kullanmaya başlaması gerekmektedir. Dijital aktiflik ek ödül kriterinin sağlanması durumunda; müşterilere, maaş baremi bağımsız 2000 TL ek nakit ödül ödenir. Ödeme, ek ödül taahhütnamesinin iptal edilmemesi durumunda ilk maaş ödemesini aldığı ayı takip eden ay içerisinde yapılacaktır.
Yapı Kredi müşterisi olmayanlar, Yapı Kredi Mobil'i indirip müşteri olarak kolayca emekli maaşını taşıyabilirler. Ayrıca e-Devlet veya SGK Müdürlükleri vasıtasıyla da SGK emekli maaşı Yapı Kredi'ye taşınabilmektedir.
Diğer bankaların güncel promosyon tutarlarını öğrenmek için bankaların resmi sitelerini ziyaret edebilirsiniz.