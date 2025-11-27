Emekli promosyon ödemeleri devam ediyor! En yüksek promosyon ödemesi yapan banka hangisi?

Emekliler için banka promosyonları, maaşların alındığı bankaya göre farklılık gösteriyor. Ziraat Bankası ve Halkbank başta olmak üzere birçok banka, yeni promosyon tekliflerini açıkladı. Peki, güncel verilere göre en yüksek emekli promosyonu hangi bankadan alınabiliyor?

EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ 2025

2025 yılıyla birlikte bankalar arasında emekli promosyonlarında rekabet hız kazandı. Güncellenen rakamlara göre emeklilere verilen nakit destek ödemeleri 27 bin TL'ye kadar yükseldi.

İşte emeklilerin merakla takip ettiği güncel banka promosyon tutarları listesi;