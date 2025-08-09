EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! 2025 Ağustos en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

Emekli promosyon ödemeleri gündemde. Bankalar arası promosyon kampanyaları değişiklik gösteriyor. Bu noktada ise emekliler en yüksek ödeme yapan banka hangisi araştırıyor. Yeni emekli olanlar veya maaşını başka bir bankaya taşımak isteyenler güncel promosyon kampanyalarını yakından takip ediyor. İşte, banka banka güncel emekli banka promosyon kampanyaları!
Özel bankalar ve kamu bankaları yeni müşteriler kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda promosyon 27 bin liraya kadar çıkıyor. Hali hazırda promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bir bankayla çalışmaya başlayabiliyor.
DenizBank "Emeklilere 20.000 TL'ye Varan Nakit Promosyon!" duyurusu ile 2025 yılı için promosyon miktarını duyurdu.
Banka internet sitesinde "15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik ödülü" ifadelerini kullanıyor.
Banka sitesinde yaptığı açıklamada "1 Mart 2025 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında SGK emekli aylığı üç yıl boyunca Yapı Kredi'den alma taahhüdü veren müşterilerimiz 20.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabileceklerdir." ifadelerini kullanıyor.
Maaşını VakıfBank'a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme imkanı sunuluyor. Bankadan yapılan açıklamada "Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı." deniliyor.
Banka internet sitesinde "Maaşını 3 yıl boyunca Bankamız aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir." ifadelerini kullanıyor.
İki bankanın da yaptığı açıklamaya göre SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini banka aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmakta.
İŞ Bankası 2025 promosyon miktarını "SGK Emeklisi Maaş Müşterilerimize Özel 14.000 TL'ye Varan Promosyon" şeklinde duyurdu.
Banka yaptığı duyuruda "Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA'dan alarak, 15.000 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanın!" diyor.
Akbank "SGK emekli maaşını taşıyana 17.500TL'ye varan ödül fırsatı. 15.000TL'ye varan promosyona ek 2.500TL chip-para" açıklaması ile emeklilere 17.500 TL'ye varan promosyon vadediyor.
Banka emekli maaşını ING'ye taşıyanlara, ek promosyonlarla birlikte 25.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor.
Bankadan yapılan açıklamada "Emekli maaşını TEB'e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL'ye varan promosyon (12.000 TL'ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor" denildi.