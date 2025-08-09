EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMELERİ GÜNCELLENDİ! 2025 Ağustos en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi?

EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKADA?

Özel bankalar ve kamu bankaları yeni müşteriler kazanmak için promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda promosyon 27 bin liraya kadar çıkıyor. Hali hazırda promosyon sözleşmesi bulunan emekliler daha önce almış olduğu ödemeleri iade ederek yeni bir bankayla çalışmaya başlayabiliyor.