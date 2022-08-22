EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR HANGİSİ?

Emekli promosyon veren bankalar binlerce kişinin dikkatini çekmeye devam ediyor. İş Bankası, Akbank, Garanti, ING, Finansbank, TEB, Ziraat Bankası diğer tüm bankalar müşterilerine bankalarına maaşlarını taşıması haline çok ciddi promosyon imkanı sunuyor. Hal böyleyken banka emekli promosyon ücretleri de vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

İşte emekli promosyonu veren bankalar;

HALKBANK

Halkbank, 1.500 TL'den az emekli maaşı alanlara 500 TL, 1.500 TL ile 2.500 TL arasında emekli maaşı alanlara 625 TL, 2.500 TL'den fazla maaş alanlara ise 750 TL ödeme yapıyor.

TEB

Emekli maaşını 36 ay boyunca TEB'den almayı taahhüt eden ve taahhüt süresi boyunca en az iki adet otomatik fatura ödeme talimatı bulunduran emekli maaş müşterileri 5 bin 500 TL'ye varan nakit promosyon ödüyor.

ZİRAAT BANKASI

Ziraat bankası, 1.500 TL'den emekli aylığı alanlara 500 TL, 1.500 - 2.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 625 TL, 2.500 TL ve üstünde emekli aylığı alanlara 750 TL tutarında ödeme sağlıyor.

3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır. Başvuru şartı olarak Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur'lu olmak gerekiyor.

AKBANK

SGK emekli maaşını Akbank'tan alanlara 7.000 TL'ye varan promosyona ek 500 TL chip-para ile birlikte toplamda 7.500 TL promosyon ödemesi yapılıyor.

SSK, Bağkur veya emekli sandığı maaşını 31 Ağustos 2022 tarihine kadar Akbank'a taşıyacak ve 3 yıl boyunca maaşını bankadan almayı taahhüt eden emekliler, 7 bin TL'ye varan promosyon kazanabilecek.