Emekli tümgeneralin oğlunun öldürülmesine ilişkin 8 polis hakim karşısında

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık,13 Mayıs 2018'de evinin yakınlarındaki bir inşaat şantiyesinde ölü bulundu. Olay kayıtlara 'intihar' olarak geçti. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tozlu raflardan indirerek yeniden inceledi. Olay yerindeki kayıtlar tekrardan araştırılırken, 2018'de 112'ye yapılan ihbarın sahibi de belirlendi. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, olay yerinde bulunan şüphelilerin birlikte hareket ederek Dorukhan Büyükışık'ı kasten öldürdüklerine kanaat getirdi. H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Öte yandan olayın ardından 8 polis memuru hakkında 'Görevi kötüye kullanma' suçundan başka bir dava açıldı.

POLİSLER HAKİM KARŞISINDA

İzmir 2. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, tutuksuz sanıklar A.K., M.E., F. S., D.Ö.Ö., D.A. ve H.A. ile müşteki baba Ethem Büyükışık ile taraf avukatları hazır bulundu. Şehir dışında olan sanıklar H.V. ve İ.K. talimatla ifadeleri alındığı için duruşmaya katılmadı. Duruşmada söz verilen ve olay tarihinde olay yeri inceleme komiseri olarak görev yapan A.K., olay yerine gittiğinde savcı, doktor ve ekip arkadaşlarının olay yerinde olduğunu anlatarak, "Şeritler çekilmişti. Ekiplerim olay yeri kıyafetlerini giymişti. Olay yerinde izmaritler ve çöpler vardı ama açık alan olduğu için üzerleri tozlanmıştı. Bel fıtığım olduğu için ben cep telefonunun olduğu alana, yukarı çıkmadım. Maktulün arabasına biz sonradan gittik. Araç olay yerinden uzaktı. Bize şahsın olay yerine yürüyerek geldiği söylendi. Biz de araçta inceleme yaptık." dedi.

ARACI ÇEKMİŞTİM

Olay tarihinde olay yeri incelemede görev yapan D.Ö.Ö. de olay yerine gittiğinde kamera kaydına başladığını ifade ederek, "Aracın dıştan çekimini ben yaptım. Yukarı doğru çıkarken de video çektim. Ben bütün katlarını ayrıntılı şekilde çektim. Ölü muayenesi videosu da çekildi. Bulguları paketleyip araca getirdik. Ben bulgu olarak aracı çekmiştim." ifadesini kullandı.

OLAYA CİNAYET BAKACAK

Olay tarihinde Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde araştırma ekiplerinde görev yapan emekli polis F.S. de işçilerle görüşüp olayı sorduklarını kaydederek, şunları söyledi: "Baş komiserim bana 'olaya büyük ihtimal cinayet bakacak' dedi. Tutanakları ben düzenlemedim. Görüntüleri de o bölgedeki karakol alır. İlçe Emniyet Müdürü de olay yerine geldi. Ben idari tahkikat başlayana kadar olaya cinayet bakıyor sanıyordum."

SAHTE RAPOR TANZİM ETTİKLERİ İÇİN 4 KEZ ŞİKAYETÇİ OLDU

Müşteki baba Ethem Büyükışık da adli tıp kurumundaki 48 kişi hakkında 4 defa sahte rapor tanzim ettikleri iddiasıyla şikayetçi olduğunu belirtti.

Oğlunun olay yerinde düşmesinin imkansız olduğunu ifade eden Büyükışık, oğlunu görür görmez öldürüldüğünü anladığını, olay yeri konusunun uzmanlık alanı olduğunu belirtti.

Narlıdere İlçe Emniyet Müdürlüğünün hiçbir kamera kaydı almadığını savunan Büyükışık, "Dorukhan'ın yukarı doğru gitme görüntüsü sahte. Üzerinde oynanmış. Polis olan sanıklar kamera kayıtlarına baksalardı oğlumu oraya kim bıraktı görebilirlerdi. O gün gece olaya en az 20 kişi şahit oluyor. 2,5-3 yıl sonra bekçinin ve oradaki görevlilerin ifadesi alınıyor. 112'ye göre kalp krizi raporu tutulmuş. Çünkü yüksekten düşme belirtisi yok. 27 metreden düşen birinin vücudu patlar ama oğlumun vücudu bozulmamıştı. Biz bugün burada buzdağının tepesini görüyoruz. Emniyet Genel Müdürlüğünün soruşturması tamamlanınca diğerleri de yargılanacak." diye konuştu.

Baba Büyükışık, duruşmanın ardından adliye önünde yaptığı açıklamada ise sahte adli tıp raporu ve olay yeri muayene raporu hazırlandığını savundu. Savunmaların ardından hakim, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.