Emekli ve memur maaş farkları ne zaman yatacak? 2026 ocak ayı 14 günlük zam farkı kaç günde yatar?

2026 Emekli ve Memur Maaş Farkları Ne Zaman Yatacak?

Her yıl Ocak ve Temmuz ayında oluşan farklar nedeniyle ödeme günü belirleniyor ve memur-memur emeklileri farkları banka, PTT şubelerinden veya ATM'lerinden çekebiliyorlar.

Emekli ve memurlar yeni maaşlarını bu aydan itibaren alacaklar. SSK ve Bağ-Kur emeklileri ayın 17'si ile 28'i arasında yeni maaşlarını zamlı olarak alacak.

Memur emeklilerine ise maaşları bu ay başında verildiği için zamlar yansıtılmadı. Söz konusu zam farkları bu ay içinde yatırılacak.

Memurlar ise zamlı maaşlarını ayın 15'inde almış olacaklar.