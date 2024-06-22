EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son 1 veri…

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan emekliler maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, temmuz ayında netlik kazanacak. Peki, 2024 emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı emekli maaş tablosu!
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?
TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon toplamı 22,72 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri enflasyona göre şimdiden 22,72 zammı hak etti.
Emeklilerin kesin maaş zammı oranı Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.
TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu önümüzdeki ayın 3'ünde açıklanacak ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak.
Geride kalan 5 aylık enflasyona göre maaş hesaplamaları yapıldı. Ortalama maaşlara göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Aşağıdaki hesaplamalar 5 aylık enflasyon verilerine göre hazırlanmıştır. Zam oranları 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.
EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?
En düşük emekli maaşı 2024 yılının Ocak ayında refah payıyla birlikte 10 bin lira seviyesine yükseltilmişti.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yılın ikinci döneminde ek zam olup olmayacağını yakından takip ediyor.
Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullandı.