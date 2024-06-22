EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son 1 veri…

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon toplamı 22,72 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri enflasyona göre şimdiden 22,72 zammı hak etti.

Emeklilerin kesin maaş zammı oranı Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu önümüzdeki ayın 3'ünde açıklanacak ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak.

Geride kalan 5 aylık enflasyona göre maaş hesaplamaları yapıldı. Ortalama maaşlara göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.