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Giriş Tarihi: 22.6.2024 13:00 Son Güncelleme: 22.6.2024 13:01

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son 1 veri…

Emekli maaşı Temmuz zammı için gözler 6 aylık enflasyon verilerine çevrildi. SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı emeklileri Temmuz ayı maaş senaryolarını yakından takip ediyor. Açıklanan 5 aylık enflasyon farkına göre emekliler şimdiden yüzde 22,72'lik zammı hak etmiş oldu. Peki, Emekli maaşları ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte, SSK, Bağ-kur ve Emekli Sandığı zamlı Temmuz maşı tablosu!

EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son 1 veri…

TÜİK taraflıdan Mayıs ayı verilerinin açıklanmasıyla birlikte, gözler Haziran ayı verilerine çevrildi. Maaşlarına enflasyon farkı tutarında zam alan emekliler maaş zammında son durumu yakından takip ediyor. Milyonlarca memur ve emekliye yapılacak zam, temmuz ayında netlik kazanacak. Peki, 2024 emekli zammı ne kadar olacak? İşte, 2024 Temmuz zamlı emekli maaş tablosu!

EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2024 NE KADAR OLACAK?

TÜİK tarafından açıklanan 5 aylık enflasyon verisine göre Ocak, Şubat, Mart, Nisan ve Mayıs ayı enflasyon toplamı 22,72 oldu. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri enflasyona göre şimdiden 22,72 zammı hak etti.

Emeklilerin kesin maaş zammı oranı Haziran ayı enflasyonuna göre belirlenecek. Son yapılan Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 6 aylık enflasyon yüzde 25,46 olarak hesaplandı.

TÜİK tarafından Haziran ayı enflasyonu önümüzdeki ayın 3'ünde açıklanacak ve emeklilerin zam oranı netlik kazanacak.

Geride kalan 5 aylık enflasyona göre maaş hesaplamaları yapıldı. Ortalama maaşlara göre hesaplamalara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Aşağıdaki hesaplamalar 5 aylık enflasyon verilerine göre hazırlanmıştır. Zam oranları 6 aylık enflasyon verilerinin açıklanmasıyla kesinlik kazanacak.

  • Ortalama 12 bin lira emekli maaşı alanlara %22,72 oranında zam yapılması durumunda maaşı 2 bin 726 lira artacak ve olacak.
  • 13.000 lira emekli maaşı alanlara %22,72 oranında zam yapılması durumunda artış 2 bin 953 lira olacak ve maaşı yükselecek.
  • Emekli aylığı 14.000 lira olan emekliye %22,72 oranında zam yapılması durumunda maaşındaki artış 3 bin 180 lira olacak ve alacak.
  • Son olarak en düşük emekli aylığı 10 bin lira olarak belirlenmişti. Maaşını alt sınırdan alan emeklilere %22,72 zam yapılması durumunda maaş 2 bin 272 lira yükselecek. Bu orana refah payı eklemesi olup olmayacağı ilerleyen günlerde belli olacak.

EMEKLİYE REFAH PAYI VERİLECEK Mİ?

En düşük emekli maaşı 2024 yılının Ocak ayında refah payıyla birlikte 10 bin lira seviyesine yükseltilmişti.

SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri yılın ikinci döneminde ek zam olup olmayacağını yakından takip ediyor.

Konuyla ilgili son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan " Şu anda bunu konuşmak için çok erken. Bunun için temmuz ayını bekleyelim" ifadelerini kullandı.

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EMEKLİ ZAMMI 2024 TEMMUZ SON DAKİKA || SSK, Bağkur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Son 1 veri…
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