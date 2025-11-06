EMEKLİ ZAMMI 2026 OCAK | "Yeni zam tablosu ortaya çıktı!" SSK, Bağ-kur emekli maaşı ne kadar olacak?

Emeklilerin 2026 Ocak maaş zammı için kritik veriler açıklanmaya devam ediyor. TÜİK tarafından duyurulan Ekim ayı enflasyonu yüzde 2,55 oldu. Böylece Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan 4 aylık dönemde enflasyon yüzde 10,25'e yükseldi. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için zam oranı netleşmeye başlarken, kesin oran Kasım ve Aralık enflasyonlarının açıklanmasıyla belli olacak. Peki, açıklanan son verilere göre emekli zammı ne kadar olacak?
TÜİK tarafından açıklanan verilere göre temmuz ayında enflasyon yüzde 2.06, ağustos ayında yüzde 2.04, eylül ayında ise yüzde 3,23 olarak gerçekleşmişti. Yıllık enflasyon ise yüzde 33,29 olmuştu.
TÜİK verilerine göre Ekim ayında enflasyon yüzde 2.55 oldu. Yıllık enflasyon ise 32.87'ye geriledi. Bugün açıklanan dördüncü TÜFE rakamları belirleyici olacak. Ekim ayı enflasyon rakamıyla 4. zam oranı da belli olmuş oldu.
Eylül ayında emekliler yüzde 7.50 zammı cebe koymuştu. Eylül ayında enflasyonun yüzde 2.55 olarak gerçekleşmesiyle 4 aylık enflasyon yüzde 10.25'e yükseldi. Böylelikle SGK ve BAĞ-KUR emeklileri şimdiden 10.25'lik zam almayı garantiledi. Yeni zam oranına göre 16 bin 881 TL olan en düşük SGK ve BAĞ-KUR emeklisi maaşı 18 bin 611 TL'ye yükselecek. Bu rakam Kasım ve Aralık ayı rakamlarıyla daha da yükselecek.
Merkez Bankası'nın Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne katılan ekonomistlere göre beklentilerine göre enflasyon 2025 yılı sonunda yüzde 31.77 olacak. Yılın ikinci yarısı için enflasyon yüzde 12,94 olacak. SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 12.94 oranında zam alacak.
Oluşan 7.56'lık enflasyon farkı ve yüzde 11'lik toplu sözleşme zammı ile birlikte memur ve memur emeklileri yüzde 19.39 zam alacak.