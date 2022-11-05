Emekli zammı hesaplandı! Emekliler yüzde 10.84 artışı garantiledi: SSK, Bağkur Ocak 2023 En düşük ve en yüksek emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?

En düşük emekli maaşı 3 bin 500 lira üzerinde yüzde 30'luk artış olursa 4 bin 550 lira, yüzde 35'lik artış olursa 4 bin 725 lira, yüzde 40'lık artış olursa 4 bin 900 lira olacak.

En düşük memur maaşı 9 bin 105 lira olup yüzde 30'luk artış olursa 11 bin 837 lira, yüzde 40'lık bir artış olursa 12 bin 747 liraya çıkacak.

HEM AYLIK HEM İKRAMİYE ARTIYOR

Memur ve emeklileri enflasyon, toplu sözleşme farkıyla birlikte 3600 ek gösterge zammı alacak.