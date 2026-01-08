Emeklilik davasını kaybedince SGK avukatını öldürdü

Yalova'da emeklilik şartları oluşmadığı için başvurusu reddedilen ve SGK'ya açtığı davayı da kaybedince 40 bin TL vekâlet ücreti ve dosya masrafı ile karşı karşıya kalan Hamza Hanedar (57), bu nedenle tartıştığı kurum avukatını öldürdü. Yalova'da dekorasyon ve emlak işleri yapan Hamza Hanedar (57), bir süre önce emeklilik şartlarının oluştuğu gerekçesiyle Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) İl Müdürlüğü'ne başvurdu. Ancak yapılan incelemede şartların oluşmadığı belirlenince, talebi reddedildi. Bunun üzerine Hamza Hanedar, SGK'ya dava açtı. Açtığı davayı da kaybeden Hanedar'a, 40 bin TL vekâlet ücreti ve dosya masrafı çıktı. Bu duruma sinirlenen Hanedar, dün SGK İl Müdürlüğü binasına giderek, kurum avukatı Zekeriya Polat (31) ile odasında görüşmeye başladı.Taraflar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce, yanında getirdiği tabancayı çıkaran Hamza Hanedar, Zekeriya Polat'a kurşun yağdırdı. Vücuduna 3 mermi isabet eden Zekeriya Polat, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Saldırgan ise o sırada binada bulunan jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Polise teslim edilen Hanedar emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.