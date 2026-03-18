Emektar gazeteci Murat Keklikçi’yi kaybettik

SABAH Gazetesi'nde 30 yılı aşkın süre görev yapan emektar gazeteci Murat Keklikçi, Florya'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 56 yaşında hayata veda etti. Gazetemizde uzun yıllar savaş muhabiri, foto muhabiri ve en son fotoğraf editörü olarak görev yapan Keklikçi'nin ani ölümü ailesini, sevenlerini ve uzun yıllar birlikte görev yaptığı çalışma arkadaşlarını yasa boğdu. SABAH Gazetesi'nden 2022 yılında emekli olarak ayrılan Keklikçi, gazeteci Dilek Kantoğlu ile evli ve iki kız babasıydı.

BAŞSAĞLIĞI MESAJI YAĞDI

Keklikçi'nin ardından sevenleri, arkadaşları, basın meslek kuruluşlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Mehmet Daniş de başsağlığı mesajı yayımladı.

CENAZESİ BUGÜN

Murat Keklikçi'nin cenazesi bugün İstanbul Florya Basınköy Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Şenlikköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.