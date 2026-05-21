Emine Erdoğan “Bir Sofrada Miras” programına katıldı: “Türk mutfağı asırlara yayılan vitrindir”

"ANADOLU'DA GÖNÜLLER BİRBİRİNE EKLENİR VE ORTAYA MUHTEŞEM BİR İNSANLIK ZİNCİRİ ÇIKAR"



Türklerin mutfağı ve sofrayı bir medeniyet okulu olarak gördüğünü, çünkü sofranın kalpleri birbirine yakınlaştıran, sadakat ve vefanın tecessüm ettiği eşsiz bir buluşma zemini olduğunu dile getiren Erdoğan, eskilerin buna "tuz ekmek hakkı" dediğini söyledi. Erdoğan, tarihte aynı sofraya oturmanın düşmanlıkları bile bitirdiğini anlatan nice anekdotlar olduğunu belirterek, bunu bir örnekle anlattı. Türk mutfağının bir başka büyük gücünün Anadolu'nun dayanışma ruhunu, sofranın manevi malzemesi yapma becerisi olduğunu kaydeden Erdoğan, buna imece kültürü dendiğini ifade etti. Erdoğan, kimi araştırmacıların imece kelimesinin Anadolu'nun dünyaya armağanı olduğunu söylediklerini belirterek, "Çünkü Anadolu'da gönüller birbirine eklenir ve ortaya muhteşem bir insanlık zinciri çıkar. Hayatın yükü, omuz omuza veren insanların dayanışmasında kuş tüyü kadar hafifler. Nişan, düğün, sünnet gibi özel günlerde ve cenazelerde komşular hiçbir yardım talebi gelmesini beklemeden bir araya gelir, ev sahibinin işlerini sırtlanırlar. Kadınlar, kışlık hazırlığı, yaprak sarma, ekmek pişirme, ramazan hazırlıkları gibi emek yoğun işleri imece usulü yaparlar." diye konuştu.

Bunun en güzel örneklerinden birinin de UNESCO'nun Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'nde yer alan "keşkek" olduğunu kaydeden Erdoğan, keşkeğin her aşamasının topluluk emeğiyle gerçekleştirildiğini söyledi. Erdoğan, "Türk mutfağı, lezzetlerinin yanında manevi bağlamı, aile bağları, paylaşım kültürü ve kolektif üretim gücüyle başlı başına bir yaşam sanatıdır. Türk mutfağı, Anadolu'nun ruhunu ve vicdanını dünyanın dört bir yanına taşıyan en latif kültür elçimizdir. Bize düşen görev ülkemizin gastronomi imajını dünyaca bilinen birkaç yemekle sınırlı olmaktan çıkarıp, 'anlam, kültür ve değer mutfağı' olarak, dünyada hak ettiği konuma taşımaktır." ifadelerini kullandı.