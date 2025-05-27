Emine Erdoğan Kapadokya’da Türk Mutfağı Haftası Etkinlikleri’ne katıldı

Bugün gerçekleşen etkinlikte, Türk mutfağının zengin lezzetleri ve yöresel ürünleri tanıtılırken, Emine Erdoğan'ın ziyareti ön plandaydı. Ürgüp'te Nevşehir Valisi ve eşi tarafından sıcak bir karşılama ile karşılanan Emine Erdoğan, etkinliğe katılanlar arasında büyük ilgi gördü.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın yanı sıra, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy katılım sağladı.

Etkinlik, kadim Türk mutfağının zenginliğini ve sürdürülebilirliğini vurgularken, yerel ürünlerin tanıtımına da katkı sağladı. Emine Erdoğan, bu tür projelerin Türkiye'nin milli kalkınma hamlesinin bir parçası olduğunu belirterek, kırsal kalkınmanın önemine dikkat çekti. Nevşehir Valisi Ali Fidan yaptığı konuşmada; "Milletimizin kadim sofra kültürünün korunması, gelecek nesillere aktarılması, geleneksel üretimin desteklenmesi ve gastronomi zenginliklerimizin dünyaya tanıtılmasına yönelik gerçekleştirilen bu anlamlı etkinlik ilimize hayırlı olsun." dedi.