Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan: "Kötü günler geride kalacak"
Giriş Tarihi: 24.7.2022 16:13 Son Güncelleme: 24.7.2022 16:15

Emine Erdoğan: "Kötü günler geride kalacak"

Ukrayna’da düzenlenen Lider Eşleri 2’nci Zirvesi’ne video mesaj gönderen Emine Erdoğan, “Tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna’daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum” dedi.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan: Kötü günler geride kalacak

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 'Ukrayna ve Dünya: Birlikte İnşa Edeceğimiz Gelecek' temalı 'Lider Eşleri 2'nci Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

SAVAŞ DURDURULACAK

Emine Erdoğan video mesajında, şöyle dedi: "Irk, dil, din gibi ayrımları gözetmeden, savaş mağduru tüm kadın ve çocukların desteklenmesi için el ele verelim. Türkiye olarak, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanıyor ve bu savaşın durdurulması için çalışıyoruz."

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALACAK

Video mesajın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin son bulmasını temenni etti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi, değerli dostum Olena Zelenska'nın daveti ile Lider Eşleri 2. Zirvesi'ne video mesajla katıldım. Zirve ile tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna'daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum."

EN ÇOK OKUNANLAR

Maaş farkı ne zaman yatacak? Tabloya bak öğren! 'Maaş farkları ne zaman ödenecek' sorusu SSK ve Bağ-Kur emeklileri için ödeme takvimi ile netleşti
Maaş farkı ne zaman yatacak, bu ay mı, ne kadar ödenecek? 2022 Temmuz zamlı maaşlar, memur ve emekli maaş farkları ayın kaçında yatacak?
YKS tercihleri ne zaman başlıyor, hangi tarihte? ÖSYM 2022 YKS üniversite tercihleri nasıl ve nereden yapılır? ÖSYM 2022 YKS tercih kılavuzu
Maymun çiçeği virüsü belirtileri nelerdir, nasıl bulaşır? Maymun çiçeği virüsü tedavisi nedir,iyileşir mi? DSÖ'den acil durum açıklaması!
Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450 TL-600 TL Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı? e Devlet sorgulama
Aile Destek Programı başvuru ekranı 2022: e-Devlet ile Aile Destek Programı başvurusu nasıl yapılır, başvuru şartları neler? 450, 550, 600 TL yardım verilecek!
Şimdiden birbirlerine girdiler! Gelecek Partisi'nden DEVA Partisi'ne tepki: En büyük hata sizi adam yerine koyanlarda
Diplomasi zaferi meyvelerini verdi! Türkiye’ye tahıl alımında ayrıcalık tanınacak
Dünya takdir ederken, malum zihniyet algı operasyonu peşinde! Yalancının mumu sadece 'Birgün' yandı
Starlink uyduları Türkiye'den görüldü! Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait Starlink uyduları nedir, nerede, ne işe yarar, amacı ve özellikleri neler?
ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan: "Kötü günler geride kalacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA