Emine Erdoğan: "Kötü günler geride kalacak"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin eşi Olena Zelenska'nın tarafından Ukrayna'nın başkenti Kiev'de düzenlenen 'Ukrayna ve Dünya: Birlikte İnşa Edeceğimiz Gelecek' temalı 'Lider Eşleri 2'nci Zirvesi'ne video mesaj gönderdi.

SAVAŞ DURDURULACAK

Emine Erdoğan video mesajında, şöyle dedi: "Irk, dil, din gibi ayrımları gözetmeden, savaş mağduru tüm kadın ve çocukların desteklenmesi için el ele verelim. Türkiye olarak, diplomasinin tüm araçlarını en üst düzeyde kullanıyor ve bu savaşın durdurulması için çalışıyoruz."

KÖTÜ GÜNLER GERİDE KALACAK

Video mesajın ardından Sosyal Paylaşım Sitesi Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Emine Erdoğan, Ukrayna-Rusya krizinin son bulmasını temenni etti.

Erdoğan, şunları söyledi: "Ukrayna Devlet Başkanı'nın kıymetli eşi, değerli dostum Olena Zelenska'nın daveti ile Lider Eşleri 2. Zirvesi'ne video mesajla katıldım. Zirve ile tüm dünyanın bir kez daha Ukrayna'daki trajediye odaklanmasını ve bu kötü günlerin bir an önce geride kalmasını yürekten diliyorum."