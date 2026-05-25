Emine Erdoğan: ’Milli Aile Haftası’nı tebrik ediyorum

Giriş Tarihi: 25.05.2026 14:23

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Bu sene ilk kez kutladığımız, aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası’nı tebrik ediyorum" dedi.

DHA
Emine Erdoğan, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sene ilk kez kutladığımız, aile kurumunun önemini hatırlatan Milli Aile Haftası'nı tebrik ediyorum. Her yuva, toplumun vicdanını ve huzurunu ayakta tutan görünmez bir dayanaktır.

Ülkelerin geleceği; sadece büyük hedeflerle değil, birbirine vakit ayıran, aynı sofrada buluşan ve değerlerini yaşatan ailelerle inşa edilir. Dilerim ki sevgi, anlayış ve dayanışmanın hakim olduğu yuvalar çoğalsın; ülkemiz, birbirine omuz veren güçlü ailelerle huzurunu ve dirliğini daima muhafaza etsin" ifadelerini kullandı.

