Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan seferberlik başlatmıştı! Okuryazarlıkta büyük başarı: 978 bin kişi okuryazarlık belgesi aldı
Giriş Tarihi: 8.9.2025 09:14 Son Güncelleme: 8.9.2025 09:33

Emine Erdoğan seferberlik başlatmıştı! Okuryazarlıkta büyük başarı: 978 bin kişi okuryazarlık belgesi aldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın himayelerinde 2018’de başlatılan “Okuryazarlık Seferberliği” ile 1 milyon 867 bin 859 kişiye ulaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre bu kursiyerlerden 978 bin 73’ü kursu başarıyla tamamlayarak “Okuryazarlık Belgesi” aldı.

Emine Erdoğan seferberlik başlatmıştı! Okuryazarlıkta büyük başarı: 978 bin kişi okuryazarlık belgesi aldı

Türkiye'de okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin sayısını azaltmak amacıyla 2018'de başlatılan Okuryazarlık Seferberliği'ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. 2018'den bugüne kadar açılan kurslara 1 milyon 867 bin 859 kişi katılırken, bu kursiyerlerden 978 bin 73'ü kursu başarıyla tamamlayarak "Okuryazarlık Belgesi" almaya hak kazandı. Kurslarda ayrıca Türkçe dil becerilerinin geliştirilmesi, temel matematik ve yurttaşlık bilgisinin öğretilmesi amaçlanıyor.

ÇALIŞMALAR HIZ KAZANDI
Halk eğitim merkezlerinde rutin olarak yürütülen yetişkin okuma yazma çalışmaları 5 Şubat 2018'de yayımlanan Okuryazarlık Seferberliği Genelgesi ile hız kazandı. Kursa katılan kişilerden 253 bin 56'sı "Yetişkinler İkinci Kademe Eğitimi Başarı Belgesi"ni de alarak ilkokul eğitim seviyesine ulaştı.

"OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ" 2 MİLYONA YAKLAŞTI
Seferberlik sayesinde, ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin sayısı da düşüş eğilimine girdi. Projenin başlamasından bir yıl önce, 2017'de, Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, 2 milyon 330 bin 640 olarak tespit edildi. Bu sayı, "Okuryazarlık Seferberliği"nin başlatıldığı 2018'de 2 milyon 197 bin 257'ye ve 2019'da 2 milyon 24 bin 637'ye geriledi. Okuryazar olmayanların sayısı, 2020'de 1 milyon 914 bin 511 iken, bu sayı, 2024'te 1 milyon 388 bin 353'ü kadın, 201 bin 641'i erkek olmak üzere 1 milyon 589 bin 994 olarak kayıtlara geçti.

OKURYAZARLIKTA KÜRESEL AÇIK: 739 MİLYON YETİŞKİN
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) verilerine göre, okuryazarlık oranındaki artışa rağmen dünya genelinde 739 milyon yetişkin hala okuma yazma bilmiyor ve bu kişilerin üçte ikisi kadınlardan oluşuyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan seferberlik başlatmıştı! Okuryazarlıkta büyük başarı: 978 bin kişi okuryazarlık belgesi aldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz