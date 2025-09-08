Emine Erdoğan seferberlik başlatmıştı! Okuryazarlıkta büyük başarı: 978 bin kişi okuryazarlık belgesi aldı

"OKURYAZARLIK SEFERBERLİĞİ" 2 MİLYONA YAKLAŞTI

Seferberlik sayesinde, ülkedeki okuma yazma bilmeyenlerin sayısı da düşüş eğilimine girdi. Projenin başlamasından bir yıl önce, 2017'de, Türkiye'de 15 yaş üstü okuma yazma bilmeyenlerin sayısı, 2 milyon 330 bin 640 olarak tespit edildi. Bu sayı, "Okuryazarlık Seferberliği"nin başlatıldığı 2018'de 2 milyon 197 bin 257'ye ve 2019'da 2 milyon 24 bin 637'ye geriledi. Okuryazar olmayanların sayısı, 2020'de 1 milyon 914 bin 511 iken, bu sayı, 2024'te 1 milyon 388 bin 353'ü kadın, 201 bin 641'i erkek olmak üzere 1 milyon 589 bin 994 olarak kayıtlara geçti.