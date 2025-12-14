Emine Erdoğan, TOGEM-DER'in "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"nın açılışına katıldı





Etkinliğe katılan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu da pazarda satışı gerçekleştirilen futbol formalarının bulunduğu stantta, Emine Erdoğan'a isminin yazılı olduğu imzalı milli takım forması hediye etti. Açılışa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, TOGEM-DER Yönetim Kurulu Başkanı Mihrimah Belma Sekmen ve TOGEM-DER Mütevelli Heyeti üyeleri ile Acun Ilıcalı, Alişan, Ebru Akel, Ebru Şallı, Bülent Serttaş, sosyal medya fenomeni Cem Özkök, Amine Gülşe Özil, Zahide Yetiş, Saruhan Hünel ile moda, sanat, medya ve iş dünyasından pek çok isim katıldı.



"BİR ALIŞVERİŞ, BİR KAPININ ÇALINMASINA, BİR TERCİH, BİR YÜREĞİN HAFİFLEMESİNE VESİLE OLACAK"



Emine Erdoğan, "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 2005 yılından bugüne aynı inanç ve kararlılıkla iyilik yolculuğunu sürdüren TOGEM-DER'in 20 yıldır kalplere dokunduğunu belirtti. Bu anlayışla hayat bulan "Artsın Eksilmesin Dönüşüm Pazarı" etkinliğinin, dayanışmayı, paylaşmayı ve bereketi büyüttüğünü ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti: "Bir Alışveriş, Bin İyilik' diyerek, TOGEM-DER atölyelerinde üretilen ve markalar tarafından bağışlanan binlerce ürünün yanı sıra sıfır atık anlayışıyla yeniden hayat bulan eşyalar, geleceğe bırakılan temiz bir niyetin timsali. Pazardan alınan her ürün, nar taneleri gibi çoğalacak, TOGEM-DER'in sosyal yardım projeleriyle ihtiyaç sahiplerine bir nefes olacak. Bir alışveriş bir kapının çalınmasına, bir tercih bir yüreğin hafiflemesine vesile olacak. Emeğiyle, desteğiyle ve niyetiyle bu iyilik hikayesine katkı sunan herkese içtenlikle teşekkür ediyorum." Emine Erdoğan, paylaşımında iyiliğin eksilmeden arttığı bu anlamlı harekete herkesin katılmasını da diledi.