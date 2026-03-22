Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" mesajı: Tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz
Giriş Tarihi: 22.03.2026 11:49

Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" mesajı: Tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Dünya Su Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Bugün su, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Halihazırda su stresi altında olan bir ülke olarak, tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz." dedi.

DHA
Emine Erdoğan’dan Dünya Su Günü mesajı: Tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz
Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün su, tüm ülkelerin bekasının, milli güvenliğinin ve gıda güvenliğinin konusudur. Halihazırda su stresi altında olan bir ülke olarak, tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz. Fikirlerimizi, gayretlerimizi ve iyi niyetlerimizi birleştirerek ülkemizin ileride su kıtlığı çeken ülkelerden biri olmasını engelleyebiliriz. İşe, su verimliliği kavramının tüm kulaklara, tüm vicdanlara ulaşmasını sağlayarak başlayalım. 7'den 70'e herkesin suya vefa, nimete hürmet, hayata sadakat ilkesiyle hareket etmesini diliyor, Su Verimliliği Seferberliği'nde yerini almasını temenni ediyorum"

Emine Erdoğan'dan "Dünya Su Günü" mesajı: Tehlike kapımızı çalmadan harekete geçmeliyiz
