Emine Erdoğan’dan ’Koruyucu Aile’ mesajı: Toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

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