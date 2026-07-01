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Giriş Tarihi: 1.07.2026 15:54

Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı: Toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, dün düzenlenen "Gönül Elçileri Koruyucu Aile Vizyon Çalıştayı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşımda bulundu.

AA
Emine Erdoğan’dan ’Koruyucu Aile’ mesajı: Toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri
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Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Hiçbir çocuğun sevgiden ve aile sıcaklığından mahrum kalmadığı, koruyucu aile olmanın toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri olarak güçlenerek sürdüğü bir gelecek diliyorum." ifadesini kullandı.

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#EMİNE ERDOĞAN

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Emine Erdoğan'dan 'Koruyucu Aile' mesajı: Toplumumuzun en güzel dayanışma örneklerinden biri
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