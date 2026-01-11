Emine Erdoğan’dan ’Palet Türk Müziği İlkokulu’ paylaşımı: Geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın

Emine Erdoğan, sanal medya hesabında, Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretinden görüntüler paylayarak, "Palet Türk Müziği İlkokulu'nun, Türk Müziği'ne yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın" ifadelerini kullandı.