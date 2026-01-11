Haberler Yaşam Haberleri Emine Erdoğan'dan 'Palet Türk Müziği İlkokulu' paylaşımı: Geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın
Giriş Tarihi: 11.01.2026 11:49

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretiyle ilgili sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Erdoğan paylaşımında, "Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın" dedi.

Emine Erdoğan, sanal medya hesabında, Palet Türk Müziği İlkokulu ziyaretinden görüntüler paylayarak, "Palet Türk Müziği İlkokulu'nun, Türk Müziği'ne yürekten bağlı nice evladımız için ilham, umut ve istikamet olmaya devam etmesini diliyorum. Geleneği yaşatan, geleceği yeşerten bu güzel emek, gönülden gönüle çoğalsın" ifadelerini kullandı.

