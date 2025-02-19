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Giriş Tarihi: 19.2.2025 11:41

Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkileri açıklaması: Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Türkiye-Ukrayna ilişkilerine yönelik, "İki ülke arasındaki dostluğun, zamanın ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" dedi.

Emine Erdoğan’dan Türkiye-Ukrayna ilişkileri açıklaması: Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından, dün Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ve Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi'ni ziyaret ettikleri görüntüleri paylaştı.



Türkiye olarak, barışın filizlendiği, çocukların korkusuzca gülümseyebildiği, şehirlerin yeniden hayat bulduğu bir Ukrayna hayalini paylaştıklarını belirten Emine Erdoğan, "İki ülke arasındaki dostluğun, zamanın ve mesafelerin ötesinde güçlenerek gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum" değerlendirmesini yaptı.

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Emine Erdoğan'dan Türkiye-Ukrayna ilişkileri açıklaması: Gelecek nesillere ilham olmasını diliyorum
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