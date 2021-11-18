Haberler Yaşam Haberleri Emine İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Emine Ne Demek?
Giriş Tarihi: 18.11.2021 15:32 Son Güncelleme: 18.11.2021 15:33

Emine İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Emine Ne Demek?

Emine İsminin Anlamı Nedir ve Kur’an’da Geçiyor mu? Emine Ne Demek?

TÜİK tarafından yapılan son açıklamaya göre en yaygın kullanılan isimlerden birisidir. Kız çocuklar için kullanılan Emine ismi geçmişten günümüze kadar gelmeyi başarmış ve hala popülerliğini korumaktadır. Emine isminin anlamı ise anne ve baba adayları tarafından beğenilip sıkça tercih edilir. Emine isminin anlamı nedir, ne demek sorusuna yanıt arayarak son kararı bu kritere göre vermek isteyenler doğru yerdeler. Peki, Emine ismi ne anlama geliyor ve Kur’an’da geçiyor mu?

Emine ismi geçmişten günümüze kadar gelmiş ve hala en popüler isimler arasında yer almaktadır. Türkiye'de nüfusa en fazla kayıtlı olan isimlerden birisidir. Emine isminin anlamı anne ve baba olmayı bekleyen kişiler tarafından oldukça beğenilerek tercih edilmektedir. Evladını kucağına almak için gün sayan ve ona Emine ismini vermek isteyenler bu isim hakkında en geniş bilgilere aşağıdan ulaşabilecekler. Peki, Emine ismi ne demek, ne anlama geliyor? Emine Kur'an'da geçiyor mu?

EMİNE İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Arapça kökenli bir isim olan Emine, 5 harften oluşmuştur. Türkiye'de en yaygın olan ve sıkça karşılaştığımız popüler kız isimleri arasında yer alır. Emine isminin bu kadar fazla tercih edilmesinin en önemli nedeni ise taşıdığı güzel anlamlardır.

Emine isminin anlamları şöyle;

- Güvenilir, inanılır.
- Tehlikesi olmayan, sakıncasız.
- Korkusuz, yüreğinde korku bulunmayan

EMİNE KURANDA GEÇİYOR MU?

Arapça kökenli olan Amine isminin Türkçeleştirilmiş hali ise Emine olarak adlandırılır. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sas) annesinin ismi de Amine'dir. Bu nedenle İslam alemi açısından mühim bir yere sahip isimlerdendir. Kuran'da 4 ayette geçmektedir.(Bakara 283, Araf 97-98, Nahl 45)

EMİNE İSMİNİN İSTATİSTİKLERİ

Emine isminin kökeni: Arapça
Emine isminin cinsiyeti: Kız
Emine isminin harf sayısı: 5

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Emine İsminin Anlamı Nedir ve Kur'an'da Geçiyor mu? Emine Ne Demek?
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