Emine Kolay karnından bıçaklanarak vahşice katledilmişti! Acılı kardeşten kan donduran iddia: Kayınvalidesi ‘Seni doğrayacağım’ dedi!

'BEN ÖLDÜRMEDİM'

Duruşmada savunması için söz verilen tutuklu sanık Yusuf Kolay, eşini çok sevdiğini ve kendisinin öldürmediğini belirterek, olay anını şöyle anlattı:

"Bahçede çalışıyordum, sabah 09.00 gibi eve geldim annem, ben, eşim ve kızım kahvaltımızı yaptık. Arkadaşımın bir yakını öldüğünden annem ile taziyeye gidecektik. Bundan Emine'nin haberi vardı. Kızım Asel bana çok düşkün olduğu için ağlamasın diye gizlice arabaya bindim. Annemde arabaya bindi. Eşim Emine'ye mesaj attım biz taziyeye çıkıyoruz diye. Eşimde bana 'Selam sabah vermeden mi gidiyorsun?' diye mesaj attı. Biz hareket etmeden önce eşim aradı ve 'gel Asel'i al' dedi. Bende kapıya doğru gittiğimde kızım Asel kapıda ağlıyordu. Daha sonra yukarı çıktığımda eşim Emine'yi oturur vaziyette duvara yaslanmış sağ bacağı katlanmış halde gördüm. İncelediğimde karnından yarası ve biraz kan vardı. Peçete ile tampon yapıp sırtıma alıp arabaya götürdüm. Annemde o sırada 'Ne oldu yine bayıldı mı?' dedi. Eşimi o şekilde arabaya koyup anneme kızım Asel'e bakmasını söyleyerek hastaneye doğru sürdüm. Yolda iken 112'yi aradım ve ambulans önüme takıldı ben de hastaneye sürdüm. Ben öldürmedim. Biz Emine'yi çok sevdik. Onun saçının teline zarar gelsin istemezdik. Emine ile aramda hiçbir olumsuz bir şey olmadı. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum"

Tutuksuz sanıklardan amca Yusuf Kolay ise savunmasında, bu dava ile ilgili hiçbir alakası olmadığını belirterek, olayın yaşandığı yere hiç gitmediğini belirterek beraatını istedi.