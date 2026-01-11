Emine’nin hayali gerçek oldu

Kahramanmaraş'ta doğuştan ayakları olmayan 13 yaşındaki Emine Dağ'ın hayali gerçek oldu. Sadece elleri üzerinde yürüyebilen Emine, öğretmeni ve Bir Tebessüme Değer Derneği sayesinde akülü tekerlekli sandalyeye kavuştu. Onikişubat ilçesine bağlı Döngele köyünde yaşayan Emine Dağ, tekerlekli sandalyeyi görünce sevinç gözyaşlarına boğuldu. Akülü sandalyesi ile ilk kez okulunda dolaşabilen Emine, "Sandalyemi çok beğendim. İlk defa bahçede böyle özgürce dolaşabildim. Bahçede dolaşmak çok güzel" dedi. Bir Tebessüme Değer Derneği Başkanı Fatih Akpınar ise "Onun hayalini gerçekleştirmek bizi çok mutlu etti. Okul bahçesinde özgür dolaşması ve rüzgârı yüzünde hissetmesi inanılmazdı" dedi.